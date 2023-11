Voi thổi khèn là biểu tượng của Năm Du lịch Lào 2024

Lào vừa chính thức công bố chủ đề và biểu tượng cho Năm Du lịch quốc gia 2024. Trong đó, hình ảnh chú voi cùng chiếc khèn đã được lựa chọn là biểu tượng may mắn cho năm du lịch.

Biểu tượng của Năm Du lịch Lào 2024. (Ảnh: Vientiane Times)

Đất nước Lào có nguồn gốc lịch sử từ Vương quốc Lan Xang, được thành lập vào thế kỷ XIV bởi Vua Phraya Fa Ngum. Lan Xang có nghĩa là Vạn Tượng. Vì vậy, Lào được gọi là đất nước Vạn Tượng hay đất nước triệu voi. Trên thực tế, Lào từng là nơi sinh sống của rất nhiều voi. Trong quá khứ, voi đóng vai trò như công cụ vận chuyển, phương tiện di chuyển trong đời sống người dân Lào.

Trong khi đó, khèn là nhạc cụ dân tộc lâu đời của người dân Lào, được coi là một trong các biểu tượng của đất nước Lào. Năm 2027, “Tiếng khèn Lào” đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Với những ý nghĩa như vậy, Lào đã quyết định lựa chọn hình ảnh chú voi cùng chiếc khèn làm biểu tượng may mắn cho Năm Du lịch quốc gia 2024.

Báo Vientiane Times dẫn phát biểu của bà Suanesavanh Vignaket - Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào trong cuộc họp báo chiều 13/11 cho biết, chủ đề của sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2024 là “A Paradise of Lao Culture, Nature and History” (tạm dịch: “Thiên đường của văn hóa, thiên nhiên và lịch sử Lào”).

Sau một thời gian gián đoạn do dịch bệnh, sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2024 được kỳ vọng sẽ tạo động lực lớn cho ngành công nghiệp không khói của Lào, tạo thêm việc làm, thu hút nguồn ngoại tệ. Cùng với loạt sự kiện du lịch trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2024, Lào đặt mục tiêu khẳng định vị thế, quảng bá rộng rãi hơn nữa các giá trị văn hóa - du lịch của đất nước.

Lễ khai mạc chính thức của sự kiện Năm Du lịch Lào 2024 sẽ diễn ra vào ngày 23/11/2023 tại quảng trường That Luang ở Thủ đô Vientiane, cùng thời điểm với ngày khai hội That Luang - lễ hội tôn giáo lớn nhất trong năm của Lào. Năm nay, lễ hội That Luang sẽ được tổ chức từ ngày 23 - 27/11.

Cùng với những nỗ lực để chuẩn bị tốt nhất cho Năm Du lịch Lào 2024, chính quyền nước này đặt mục tiêu đón ít nhất 2,7 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong năm tới, tạo doanh thu khoảng 401 triệu USD. Trong khi năm 2025, lượng khách du lịch quốc tế đến Lào được kỳ vọng sẽ đạt 2,9 triệu lượt, tạo doanh thu 434 triệu USD.

