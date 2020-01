Loạt poster của “Fast & Furious 9” khiến fan liên tưởng đến siêu nhân!

Universal đã phát hành một số poster nhân vật của Fast & Furious 9 và trailer chính thức sẽ được tung ra vào thứ bảy tuần này.

Mới đây, Universal đã phát hành bộ poster nhân vật cho Fast & Furious 9 , tiết lộ sự xuất hiện của John Cena trong phim. Trong suốt 19 năm, Fast & Furious đã phát triển từ một loạt phim về đua xe đường phố bất hợp pháp sang loạt phim về những siêu anh hùng thực sự cứu thế giới khỏi những kẻ đánh thuê và khủng bố.

Nhóm phát triển cùng với quy mô của nó, với sự xuất hiện thêm của Dwayne Johnson, Gal Gadot, Luke Evans và Jason Statham vào vũ trụ và cũng chào tạm biệt Paul Walker (người đã chết một cách thảm kịch giữa quá trình sản xuất trên F7 ).

Tất nhiên, tất cả mọi thứ phải kết thúc đúng lúc và các bộ phim Fast & Furious sẽ khép lại sau Fast & Furious 10 (dự kiến ​​phát hành ​​vào năm 2021). Trong thời gian này, Fast & Furious 9 sẽ ra mắt trong năm nay, đưa Dominic Toretto (thủ vai bởi Vin Diesel ) chống lại một mối nguy hiểm mới. Cùng với Diesel và Cena , các diễn viên khác cũng có những tấm poster riêng như Michelle Rodriguez (Letty Ortiz), Ludcris (Tej Parker), Nathalie Emmanuel (Ramsey), Tyrese Gibson (Roman Pearce) và Jordana Brewster (Mia Toretto ).

Ngoài ra, những tấm poster này tiếp tục phát huy sức mạnh như những phần trước, tăng sự bí ẩn cho cốt truyện bằng cách chỉ cho các diễn viên đứng cùng với các phương tiện truyền thống của họ trên phông nền khói màu khác nhau. Thật tuyệt khi thấy Brewster quay về với phần còn lại của nhóm Fast & Furious cốt lõi trong những tấm poster F9 mới được tung ra. Bởi vì trước đó, F7 đã kết thúc bằng việc nhân vật của Brian nghỉ hưu và anh đã không xuất hiện trong phần tiếp theo của nó – The Fate of the Furious 2017.

Những poster này gợi ý thêm rằng Brewster sẽ có vai trò tích cực hơn trong Fast & Furious 9 so với những gì cô đã làm trong hai lần xuất hiện trong các phần Fast & Furious gần đây (một khi Mia trở thành mẹ). Bộ phim dự kiến ​​sẽ đối xử tốt hơn với những người phụ nữ của nó, sau khi Rodriguez lên tiếng. Ngoài ra, trailer của Fast & Furious 9 cuối cùng cũng được tung ra vào thứ bảy tuần này.

Theo Saostar