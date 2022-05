Đồng hành cùng sỹ tử Hà Tĩnh

Kỳ thi THPT đang đến gần, cùng với sự nỗ lực, miệt mài ôn luyện, các sỹ tử Hà Tĩnh còn nhận được sự quan tâm đồng hành của nhà trường, gia đình và xã hội… Đó là sự “tiếp sức” rất ý nghĩa đối với mỗi thí sinh.

Đối với những HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà trường đã vận động HS cũ của trường chung sức đóng góp để có những món quà kịp thời động viên các em yên tâm ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi THPT đạt kết quả tốt nhất.

Sau khi vào đại học, tôi thường xuyên tham gia các đội tình nguyện của trường. Đặc biệt, suốt 3 năm qua, thời điểm kỳ thi THPT diễn ra vào lúc nghỉ hè nên tôi dành thời gian tham gia đội tình nguyện tiếp sức mùa thi của địa phương tại Trường THPT Mai Thúc Loan (Lộc Hà). Cũng như bản thân từng là một thí sinh, tôi nhận thấy việc tiếp sức cho các bạn trong kỳ thi THPT là một việc làm ý nghĩa. Hiện, tôi đã đăng ký và sẵn sàng tham gia tiếp sức mùa thi THPT 2022 trong màu áo xanh tình nguyện.

Trong những năm qua, bên cạnh phân công các tổ, nhóm chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các điểm thi nhằm phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt giúp các thí sinh vào điểm thi đúng giờ, chúng tôi còn bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra trên các trục đường xung quanh khu vực điểm thi để phát hiện và kịp thời xử lý, hỗ trợ các tình huống, sự cố giao thông liên quan đến thí sinh. Nhờ đó, nhiều kỳ thi trước, đội CSGT làm nhiệm vụ phục vụ mùa thi THPT chúng tôi đã phát hiện và giúp đỡ nhiều trường hợp thí sinh không may hỏng xe, tai nạn nhẹ… động viên, hỗ trợ phương tiện đưa các em đến điểm thi đúng giờ.

Cũng là công việc chuyên môn hằng ngày nhưng mỗi mùa thi đến trong tôi đều có những cảm xúc đặc biệt. Bởi, chúng tôi xem việc đồng hành cùng thí sinh là một nhiệm vụ quan trọng góp phần cùng các lực lượng chức năng khác đảm bảo cho các kỳ thi THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, thành công.

Là một phụ huynh có 2 con đã từng trải qua kỳ thi THPT trước đó nên tôi rất hiểu tâm lý của con trước khi bước vào kỳ thi. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các con được học và ôn tập trực tiếp ở lớp không nhiều nên con tôi cũng như nhiều bạn băn khoăn, lo lắng. Để con an tâm, bên cạnh động viên, tạo điều kiện cho con tham gia các lớp ôn luyện online, tôi còn khuyến khích cháu tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực do các trường đại học tổ chức. Tôi cũng không buộc con nhất định phải đỗ được trường này, trường kia mà để cháu tự lựa chọn trường đại học vừa sức với mình.