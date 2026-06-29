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Chính trị

Hà Tĩnh được giao kịch bản tăng trưởng GRDP 10,43%

An Nhiên
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(Baohatinh.vn) - Chính phủ vừa giao kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2026 cho 34 tỉnh, thành phố nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cả nước phấn đấu từ 10% trở lên. Trong đó, Hà Tĩnh được giao mức 10,43%.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27/6/2026 về cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Nghị quyết nhấn mạnh, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng là trách nhiệm của tất cả các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã xây dựng kịch bản tăng trưởng GRDP cho 34 tỉnh, thành phố.

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Hà Tĩnh được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,43%. Trong ảnh: Hệ thống cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II được đánh giá hiện đại bậc nhất Việt Nam với chiều dài 2.000m.

Theo kịch bản này, Hải Phòng và Quảng Ninh được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% - cao nhất cả nước, thể hiện kỳ vọng lớn của Chính phủ đối với các cực tăng trưởng của vùng kinh tế phía Bắc.

Bắc Ninh được giao mục tiêu tăng trưởng 12,5%; Hưng Yên 11,5%; Đà Nẵng 11,22%; Nghệ An 11,05%; Điện Biên 11,02%; Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa và Thái Nguyên cùng ở mức 11%.

Nhóm địa phương được giao mục tiêu từ 10% đến dưới 11% gồm: An Giang (10,71%), Lạng Sơn (10,61%), Quảng Trị (10,6%), Hà Tĩnh (10,43%), TP. Hồ Chí Minh và Khánh Hòa (10,2%), Tuyên Quang (10,17%), Lào Cai (10,1%), Cần Thơ (10,07%), Tây Ninh (10,04%), Đắk Lắk và TP Huế (10,02%), cùng Đồng Nai, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cà Mau, Lai Châu và Cao Bằng (10%).

4 địa phương được giao mục tiêu dưới 10% là Gia Lai (9,01%), Quảng Ngãi (9%), Đồng Tháp (8,21%) và Sơn La (8%).

Theo số liệu từ Nghị quyết 68, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Hà Tĩnh ước tăng khoảng 12,02%. Trong đó: khu vực công nghiệp-xây dựng ước tăng 21,6%; nông, lâm nghiệp, thủy sản ước tăng 1,48%; dịch vụ ước tăng khoảng 6,66%.

Để cả nước đạt mức tăng trưởng 10%, GRDP của Hà Tĩnh phải đạt 10,43%. Trong đó: khu vực công nghiệp-xây dựng đạt 14,47%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 3,03%; dịch vụ 8,27%.

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Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh đóng góp tích cực vào lĩnh vực công nghiệp địa phương.

Để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, Nghị quyết 168 yêu cầu các bộ, ngành và địa phương rà soát từng động lực tăng trưởng, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; thúc đẩy tiêu dùng, xuất khẩu và thu hút đầu tư.

Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương chưa đạt kế hoạch trong 6 tháng đầu năm phải quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, trong khi những địa phương đã đạt mục tiêu cần tiếp tục phấn đấu ở mức cao hơn, tạo thêm dư địa đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.

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