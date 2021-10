Tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho bị can và phạm nhân tại Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh

Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh phối hợp với Bệnh xá Công an tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức tiêm mũi 1 vắc-xin phòng COVID-19 cho toàn bộ người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân đang thi hành án.

Người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân đang thi hành án tại Trại Tạm giam Công an tỉnh được tiến hành tiêm mũi 1 vắc-xin phòng COVID-19.

Để bảo đảm an toàn tiêm chủng trong điều kiện phòng, chống dịch và quy định đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân đang chấp hành án, việc tiêm chủng được tiến hành ngay trong khuôn viên Trại Tạm giam Công an tỉnh.

Trước khi tiêm chủng, các bị can, phạm nhân được tư vấn, kiểm tra sức khỏe theo quy trình, như: Khai báo y tế, khám sàng lọc, đo thân nhiệt, huyết áp, khai báo tiền sử dị ứng thuốc và theo dõi các phản ứng sau tiêm. Quy trình tiêm phòng được sắp xếp theo nguyên tắc một chiều, bảo đảm an toàn trong quá trình tiêm chủng.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra công tác tiêm phòng.

Trực tiếp kiểm tra công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại Trại Tạm giam Công an tỉnh, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, bố trí điểm tiêm khoa học, bảo đảm theo đúng quy định.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ và các lực lượng phối hợp làm nhiệm vụ tại điểm tiêm chủng cần thực hiện tốt các quy định chuyên môn, tiêm chủng an toàn, hiệu quả, đảm bảo 100% người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân đang thi hành án tại Trại Tạm giam Công an tỉnh đều được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đầy đủ.

Các bị can, phạm nhân tại Trại Tạm giam Công an tỉnh được tiêm mũi 1 vắc-xin phòng COVID-19.

Kết quả, 100% bị can, phạm nhân của Trại Tạm giam Công an tỉnh đủ điều kiện đã được tiêm vắc-xin phòng COVID-19, bảo đảm an ninh, trật tự và các quy định về phòng, chống dịch.

Việc thực hiện tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho các bị can, phạm nhân thể hiện tính nhân văn, sự quan tâm của các cấp, ngành và lực lượng công an về quyền lợi, sức khỏe đối với các bị can, phạm nhân, cũng như tạo “hàng rào vắc-xin" trong phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh.

Nga Nguyễn - Anh Cường