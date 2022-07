Lý do không ai ngờ tới khiến hồ nước không bị đóng băng dù lạnh -50 độ C

Dưới chân dãy núi Transantarctic là một khu vực địa chất kỳ lạ. Đó là hồ nước Don Juan, một trong những vực nước mặn nhất hành tinh luôn ở trạng thái không đóng băng, cho dù có thể lạnh tới -50 độ C.

Don Juan là một hồ nước nhỏ, sâu tới mắt cá chân, nằm trong thung lũng khô McMurdo của Nam Cực, ném mình giữa dãy núi Asgard và dãy Olympus. Với độ mặn lên tới 40%, Don Juan được coi là vùng nước mặn nhất được biết tới trên trái đất.

Được biết, hồ nước được phát hiện lần đầu vào năm 1961, đặt theo tên gọi của nhóm phi công lái trực thăng của đoàn thám hiểm. Suốt thời gian dài, các chuyên gia chưa xác định được hồ lấy nguồn cung cấp nước từ đâu, đặc biệt dưới điều kiện khô hạn của Nam Cực với lượng mưa hàng năm chỉ ở mức 50 mm.

Dù ở nơi lạnh nhất Nam Cực, hồ không thể đóng băng (Ảnh: WK).

Hồ có diện tích lớn gấp đôi một bể bơi Olympic và sâu hơn 10cm, nhưng lại rất nổi tiếng trên thế giới. Nhìn từ xa, Don Juan trông giống như vũng nước chứa thứ chất lỏng màu trắng, có độ mặn “khó lòng tưởng tượng nổi”.

Có thể so sánh thế này cho dễ hình dung. Độ mặn của hồ nước cao gấp 18 lần so với đại dương thông thường và gấp đôi so với Biển Chết. Bởi vậy, dù vị trí nằm tại một trong những nơi lạnh nhất ở Nam Cực, nhưng độ mặn “khủng khiếp” khiến nó không thể đóng băng nổi, ngay cả khi nhiệt độ hạ sâu xuống -50 độ C.

Trước kia, các chuyên gia từng cho rằng hồ nước này lấy muối từ dòng nước ngầm thấm xuống chân dãy núi Olympus và Asgard, đồng thời hòa tan các khoáng chất từ đá xung quanh. Nhưng nghiên cứu gần đây từ nhóm chuyên gia đến từ Đại học Brown phân tích, Don Juan nhận muối từ nước mưa chứ không phải mạch nước ngầm.

Hồ nước mặn nhất thế giới (Ảnh: Amusing).

Sau đó, nhóm chuyên gia đến từ Đại học Washington đã tới tìm hiểu trong 6 tuần để kiểm tra dòng chảy của nó cũng như môi trường xung quanh. Đây được coi là nghiên cứu đóng vai trò quan trọng để tìm hiểu về sự sống trên các hành tinh khác đặc biệt là sao Hỏa do môi trường của hai nơi khá tương đồng với nhau.

Kết quả cho thấy, ngoài độ mặn đứng đầu trên trái đất, hồ Don Juan còn nhận khoáng chất hòa tan từ các tảng đá ven hồ. Bởi vậy, dù ở nơi lạnh nhất Nam Cực, nhưng nước trong hồ không thể đóng băng.

Ngoài ra, nhóm chuyên gia đến từ Đại học Penn State còn phát hiện thấy dấu vết sự sống vi sinh nằm ở phía tây của hồ. Tuy nhiên điều này vẫn đang được nghiên cứu xem thực tế chúng có tự sinh sôi tại đây hay chỉ là sinh vật từ nơi khác được gió cuốn tới.

Theo Dân trí