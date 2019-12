Phát hiện thành phần của sự sống trong thiên thạch

NASA hôm 19/11 công bố phát hiện một số hợp chất hữu cơ bên trong đá thiên thạch rơi xuống Trái Đất cách đây hàng tỷ năm.

Nhóm nghiên cứu quốc tế do NASA dẫn đầu đã tìm thấy ba loại đường cần thiết cho sự sống bên trong các mẫu đá thiên thạch, ủng hộ giả thuyết cho rằng phản ứng hóa học bên trong các tiểu hành tinh - cơ thể mẹ của hầu hết thiên thạch - có thể tạo ra một số thành phần của sự sống, theo báo cáo trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ba loại đường được phát hiện bao gồm arabinose, xylose và đặc biệt là ribose. Ribose là thành phần quan trọng của ARN, đóng vai trò như một phân tử truyền tín hiệu từ ADN, giúp xây dựng protein cho cơ thể của chúng ta.

Mô hình cấu trúc phân tử của ribose và mẫu đá thiên thạch. Ảnh: CNN.

Việc phát hiện ribose trong vật thể vũ trụ cổ xưa như vậy, kết hợp với thực tế rằng các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm thấy đường trong ADN (2-deoxyribose) từ thiên thạch, đã củng cố giả thuyết ARN xuất hiện trước ADN trong lịch sử phát sinh sự sống.

“Nghiên cứu cung cấp bằng chứng trực tiếp đầu tiên cho thấy ribose tồn tại trong không gian cũng như việc chúng được đưa đến Trái Đất qua các vụ va chạm thiên thạch. Đường ngoài vũ trụ có thể đã tham gia vào sự hình thành ARN trên Trái Đất”, Yoshihiro Furukawa từ Đại học Tohoku của Nhật Bản, tác giả chính của nghiên cứu cho biết.

Phát hiện của NASA là bằng chứng mới nhất cho thấy thiên thạch có thể là nguồn gốc hình thành sự sống trên Trái Đất. Tháng 1 năm ngoái, các nhà khoa học cũng phát hiện hai mẫu thiên thạch chứa thành phần của sự sống như axit amin, hydrocarbon, cùng một số hợp chất hữu cơ và dấu vết của nước lỏng có thể xuất hiện từ những ngày đầu tiên của hệ Mặt Trời.

Tin liên quan: 11 kỳ quan thiên nhiên kỳ lạ, thách thức trí tưởng tượng của du khách Những kỳ quan kỳ lạ được hình thành hoàn toàn tự nhiên như một bằng chứng của sự sáng tạo không giới hạn mà thiên nhiên có thể tạo ra.

Theo Đoàn Dương/VNE