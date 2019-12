15 loại bệnh trẻ em thường gặp phải vào mùa đông

Mùa đông mang tới không khí lạnh cùng những cơn gió bất chợt sẽ khiến cho sức khỏe của trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, các bố mẹ cần phải biết được những loại bệnh có thể khiến trẻ trở nên yếu hơn trong mùa đông này để biết cách phòng chữa cho con.

1. Bệnh cảm cúm vào mùa đông

Bệnh tuy không quá nguy hiểm nhưng lại dễ khiến cho sức khỏe của trẻ bị ảnh hưởng, gây khó chịu và mệt mỏi cho trẻ.

Do sức đề kháng yếu, trẻ em rất hay bị cảm cúm vào mùa đông. Ảnh minh họa

Để phòng tránh cảm cúm, bố mẹ cần: giữ ấm bàn tay, bàn chân, ngực, đầu, cổ cho trẻ, thực hiện uống nước ấm và không cho ăn đồ lạnh; Cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho bé và môi trường xung quanh; Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với nhiều người, nhất là những người bị cúm; Bổ sung những thực phẩm giàu protein, vitamin C từ hoa quả, rau xanh, uống nhiều nước; Không quên tiêm phòng cúm cho trẻ trên 6 tháng tuổi vào mỗi năm.

2. Bệnh quai bị

Quai bị là căn bệnh nhiễm khuẩn do virus Paramyxo gây ra và thường lây qua đường hô hấp. Bệnh nếu như không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới những biến hcwnsg nguy hiểm như: viêm màng não, teo tinh hoàn.

Để phòng bệnh cho trẻ, bố mẹ cần: Giữ vệ sinh sạch sẽ; Tiêm phòng cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên; Hạn chế cho tiếp xúc với người bị bệnh; Thường xuyên giữ ấm cơ thể và đeo khẩu trang để chống bụi cho trẻ; Tăng cường thực phẩm dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hàng ngày cho trẻ.

3. Bệnh tiêu chảy

Vào mùa đông, trẻ từ 3 – 24 tháng tuổi thường hay mắc phải bệnh tiêu chảy do loại virus Rota gây ra. Tuy bệnh không khó chữa nhưng mẹ lại dễ nhầm lẫn bệnh với những bệnh như cúm, sốt mọc răng... nên hay khiến bệnh nghiêm trọng hơn.

Để ngừa tiêu chảy cho trẻ vào mùa đông, mẹ cần lưu ý: Cho bé tiêm phòng vaccine virus Rota từ khi được 6 tuần tuổi; Thực hiện ăn chín, uống sôi, ăn chậm, nhai kỹ cho trẻ; Tăng cường dinh dưỡng để nâng cao hệ miễn dịch; Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với vật nuôi trong nhà; Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho bé.

4. Bệnh viêm mũi mùa đông

Vào mùa thu hoặc đông, trẻ dễ mắc phải bệnh viêm mũi nên nếu không điều trị dứt điểm sẽ khiến bệnh tái phát nhiều lần, dẫn tới những biến chứng như: viêm tai giữa, viêm tai, viêm phổi, viêm xoang cấp.

Để phòng tránh bệnh viêm mũi cho trẻ, bố mẹ cần: Giữ ấm vùng đầu, cổ và mũi cho trẻ; Không nên để trẻ xoa mũi hay ngoáy mũi khi lạnh; Cho trẻ ăn đủ dinh dưỡng để giúp trẻ nhanh hồi phục; Cần hạ sốt bằng phương pháp lau mát và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ khi trẻ sốt cao hơn 38 độ; Mẹ nên dùng dung dịch nước muối loãng, nhỏ 3 đến 4 lần mỗi ngày cho đến lúc trẻ hết chảy nước mũi; Dùng khăn bông nhúng nước ấm để lau mát cho trẻ.

5. Bệnh viêm phế quản

Bệnh viêm phế quản do vi khuẩn Hemophilus influenzae gây ra. Bệnh phát sinh do môi trường ô nhiễm, khói thuốc lá, do nhà cửa ẩm thấp và cơ địa trẻ yếu hoặc do trẻ đang mắc cúm, ho gà, sởi.

Để phòng bệnh cho trẻ, bố mẹ nên: Vệ sinh sạch sẽ khu vực tai, mũi, họng mỗi ngày cho trẻ bằng nước muối sinh lý; Với trẻ sơ sinh, mẹ cần cho bú sữa mẹ cho đến 12 tháng tuổi, không để trẻ bị lạnh, vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, không cho trẻ tiếp xúc với các mầm bệnh; Khi trẻ có dấu hiệu khó thở, tím tái, bỏ bú hoặc có yếu tố như dưới 3 tháng tuổi... thì mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện.

6. Bị viêm màng kết

Bệnh viêm màng kết hay còn gọi là đau mắt đỏ gây ra một phần do thói quen sử dụng vải dày, có lớp nỉ bông trong nhiều ngày của mẹ. Khi bị viêm màng kết, trẻ có biểu hiện như: đỏ mắt, chảy nước mắt vàng, có nhiều rỉ mắt. Mẹ chỉ cần chú ý vệ sinh sạch sẽ, rửa tay sạch bằng xà phòng, thường xuyên giặt và phơi nắng đồ cá nhân của trẻ, cho trẻ dùng riêng đồ cá nhân, dùng nước muối sinh lý 2 – 3 lần mỗi ngày cho trẻ để phòng ngừa bệnh.

7. Bệnh chân, tay, miệng

Đây là một trong các bệnh dễ mắc vào mùa đông ở trẻ em mà mẹ cần lưu ý. Bệnh do virus đường ruột họ nhà Picornaviridae gây ra và thường gặp nhất ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bệnh phát triển mạnh vào những tháng cuối năm.

8. Bệnh nhiễm trùng tai

Vào mùa đông, viêm tai giữa là bệnh mà trẻ dễ mắc phải do virus phát triển trong môi trường tai có chất lỏng, sự ẩm ướt. Trẻ khi mắc bệnh thường có biểu hiện như: quấy khóc, kéo tai, sốt, đau cổ, buồn nôn và chảy dịch tai. Mẹ chỉ cần giữ vệ sinh cho tai được khô (bằng tăm bông hoặc nước muối sinh lý), giữ ấm được cơ thể, tránh xa môi trường bị ô nhiễm, tránh khói thuốc lá.

9. Trẻ bị cước tay hoặc chân

Mùa đông là thời điểm mà trẻ em và người lớn cũng dễ mắc chứng cước tay chân. Nó gây ra những bất tiện và những khó chịu cho mọi người. Để phòng tránh được bệnh, cha mẹ cần giữ ấm tay chân cho trẻ, rửa ráy hoặc ngâm chân cho trẻ bằng nước ấm để trẻ cảm thấy dễ chịu hơn.

10. Bị viêm hạch ở cổ

Khi bị nổi hạch ở cổ thì đó chỉ là dấu hiệu của trẻ dưới 12 tuổi mắc viêm họng, bị viêm tuyến nước bọt hoặc xoang mũi. Bệnh không gây nguy hiểm hay lây nhiễm nhưng nếu để quá lâu, bệnh sẽ làm ảnh hưởng tới sinh hoạt. Bố mẹ cần cho con uống nhiều nước; đề cao cảnh giác khi trẻ mắc những bệnh liên quan tới tai mũi họng; báo ngay với bác sĩ để được chỉ định dùng thuốc giảm đau, hạ sốt Acetaminophen cho trẻ trên 1 tuổi hoặc là những loại kháng sinh khác.

11. Bị viêm ruột (hay còn gọi là cúm dạ dày)

Bệnh viêm ruột virus Norovirus gây ra và bệnh thường hay gặp ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ. Bệnh có biểu hiện bằng triệu chứng như: sụt cân, tiêu chảy, nôn mửa, mất nước. Bệnh sẽ tự khỏi sau vài ngày. Để bệnh không bị tái phát, mẹ nên rửa tay thật kĩ cho trẻ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, cho trẻ dừng ăn hoặc bú sữa 15 - 20 phút khi phát hiện ra triệu chứng, cho trẻ đi viện ngay nếu bệnh kéo dài sang ngày thứ 2, mẹ nên bổ sung dinh dưỡng cho trẻ bằng cách làm các loại sữa hạt thơm ngon.

12. Bệnh sốt phát ban (ban đào)

Những trẻ từ 6 – 36 tháng tuổi thường hay mắc phải bệnh này ít nhất 1 lần và có thể tái phát nếu đề kháng yếu. Bẹnh do virus rubella, virus adeno, virus echo gây ra và nó dễ lây nhiễm qua đường hô hấp, qua dịch tiết nước bọt.

Để phòng ngừa được bệnh, cha mẹ nên: tiêm phòng cho trẻ theo chương trình của y tế; làm thông mũi cho trẻ bằng nước muối sinh lý và khăn mềm; cho trẻ uống nhiều nước và ăn nhiều rau xanh; nếu muốn cho trẻ dùng thuốc hạ sốt thì cần tham khảo ý kiến của bác sĩ; Không được dùng thuốc Aspirin để hạ sốt cho trẻ vì nó có thể gây hội chứng Reye nguy hiểm.

13. Bệnh viêm đường hô hấp trên

Bệnh viêm đường hô hấp trên là do virus Rhino, Corona, Adeno, virus hô hấp hợp bào RSV hoặc do liên cầu khuẩn tan nhóm máu A, influenzae, Haemophilus, phế cầu khuẩn gây ra. Bệnh được lây nhiễm bệnh do môi trường không sạch, nhiều khói bụi, ẩm thấp và do thời tiết lạnh.

Mẹ nên lưu ý: Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh; Giữ ấm cho con khi đi đường và khi ngủ; Không để con ở lâu ngoài trời lạnh; Với những trẻ còn bú mẹ cần giữ vệ sinh, bảo quản sữa mẹ không nhiễm khuẩn; Phải cung cấp đủ 4 nhóm dưỡng chất thiết yếu cho trẻ; Tránh yếu tố bụi, hơi nóng, môi trường ẩm thấp làm ảnh hưởng tới đường hô hấp của trẻ.

14. Bệnh thủy đậu

Bệnh do virus VZV gây nên và lây nhiễm qua đường không khí, bùng phát thành dịch. Để phòng bệnh, mẹ nên tiêm vaccine 1 lần cho trẻ trong độ tuổi 12-18 tháng và trẻ dưới 13 tuổi chưa từng bị bị thủy đậu.

15. Bị hạ thân nhiệt

Vào mùa đông, trẻ rất dễ bị hạ thân nhiệt. Lúc đó, trẻ sẽ cảm thấy mệt mỏi, đầu óc mơ hồ và cơ thể xuất hiện những đợt rùng mình không kiểm soát. Nếu như tới khi cảm thấy trời lạnh hơn, da của họ sẽ tái xanh, đồng tử bị giãn ra và không còn tỉnh táo nữa. Hạ thân nhiệt là một trong số những bệnh dễ mắc vào mùa đông ở trẻ em nếu như không được can thiệp kịp thời ở giai đoạn đầu sẽ khiến các triệu chứng trở nặng hơn. Bố mẹ cần quấn chăn xung quanh người cho tới khi cơ thể của trẻ ấm trở lại.

Theo Tổ quốc