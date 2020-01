Nữ sinh 15 tuổi mù mắt sau khi tiêm filler nâng mũi

PGS.TS Đỗ Quang Hùng – Trưởng khoa Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, Bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân nữ bị biến chứng sau khi tiêm filler để nâng mũi. Hậu quả, mắt trái của bệnh nhân bị mất thị lực hoàn toàn.

Nữ sinh 15 tuổi, ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai bị biến chứng sau khi tiêm filler để nâng mũi. Trước đó bệnh nhân thực hiện tiêm filler tại một spa với giá 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi tiêm, bệnh nhân liền cảm thấy đau, sụp mi và mắt trái tối sầm.

“Kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhân sưng vù cả mặt,mắt trái đã bị mù và sụp mi do chất làm đầy đi thẳng vào mạch máu, gây tắc động mạch võng mạc trung tâm. Như tất cả các trường hợp tiêm filler nhầm vào mạch máu khác, không thể nào cứu lại thị lực khi filler đã đi vào mạch máu. Riêng mắt bên phải của bệnh nhi không bị ảnh hưởng” BS Hùng nói.

Theo BS Hùng, tiê‌m fil‌ler là kỹ thuật khó, đòi hỏi bác sĩ được đào tạo về tạo hình thẩ‌m m‌ỹ, nắm vững cấ‌u trúc mạch má‌u. tiê‌m fil‌ler phải được thực hiện tại các cơ sở được cấp phép và có đủ điều kiện xử trí cấp cứ‌u. Nhân viên ở spa là những người không được đào tạo và không được phép làm kỹ thuật này.

Biến chứng sau khi tiêm filler để nâng mũi. Ảnh BSCC

“Mạch má‌u phía sau võng mạc rất nhỏ, nếu kỹ thuật bơm fil‌ler không đúng dễ làm cho fil‌ler vào trong mạch má‌u, gây tắc mạch. tiê‌m fil‌ler nâng mũi cũng dễ làm thuyên tắc mạch má‌u phía sau võng mạc vì mạch má‌u này rất nhỏ, gây m‌ù mắt, xử trí phục hồi thị lực khó và có nguy cơ ảnh hưởng đến mắt còn lại”, BS Hùng phân tích.

Theo BS Hùng, tuy việc nâng mũi bằng filler có vẻ đơn giản nhưng phải do các bác sĩ chuyên khoa về phẫu thuật thẩm mỹ, có chứng chỉ hành nghề thực hiện và tại cơ sở có giấy phép hoạt động về lĩnh vực thẩm mỹ.

Gần tết, phụ nữ có nhu cầu làm đẹp cũng không có gì sai nhưng phải biết chọn nơi uy tín và bác sĩ có tay nghề. Theo bác sĩ Đỗ Quang Hùng, trước khi làm đẹp, phụ nữ phải biết người ta là ai thì mới được điều trị cho mình.

Được biết, trước đó không lâu Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tiếp nhận 2 ca mù mắt do tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc tại spa. Người thứ nhất, bà N.T.H (52 tuổi, ở thị trấn Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) được bạn giới thiệu đến cơ sở làm đẹp với ý định nhấn mí, cắt cánh mũi.

Tuy nhiên, chủ spa này lại tự ý tiêm filler vào mũi bệnh nhân. Khi đang tiêm, bà này thấy khó chịu, đau đầu, chóng mặt nên kêu ngừng tiêm, rồi phải vào BV cấp cứu. Bệnh nhân nhập viện với giác mạc (lòng đen của mắt) phù, xuất huyết kết mạc (lòng trắng). BV nhanh chóng dùng thuốc kháng sinh, kháng viêm, thuốc mỡ tránh hoại tử da, nhưng mắt trái của bệnh nhân đã tổn thương nghiêm trọng, không thể phục hồi thị lực.

Ca thứ hai là nữ bệnh nhân (49 tuổi, ở Tân Châu, Tây Ninh) làm đầy mi mắt và bàn tay tại spa, bị suy giảm thị lực nghiêm trọng do spa làm đầy bằng tiêm omega (gồm 3 axít béo không no - dễ tham gia chuyển hóa). Bệnh nhân này nhập viện với mi mắt, mặt, mu tay sưng tấy do nhiễm trùng và sốc tâm lý nặng.

Tin liên quan: Làm đẹp da an toàn chuẩn bị đón tết Hầu hết mọi người, nhất là chị em phụ nữ đều muốn chuẩn bị rất kỹ cho ngày tết. Không ai muốn một gương mặt sưng bầm hay đen đúa trên mặt vì sợ “đầu năm kém tươi”. Vậy phải làm đẹp làn da như thế nào?

Đề phòng biến chứng trong gây tê tủy sống Gây tê tủy sống là một trong những phương pháp giảm đau phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong phẫu thuật. Đây là một kỹ thuật đơn giản, hiệu quả với tỷ lệ thành công cao. Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm, phương pháp này vẫn còn những tác dụng và hậu quả không mong muốn xảy ra. Liên quan đến việc 2 sản phụ tử vong nghi do ngộ độc thuốc gây tê tại Đà Nẵng, bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc hiểu thêm về những biến chứng có thể xảy ra khi gây tê tủy sống.

Theo SK&ĐS