Đi làm dịp nghỉ Tết Dương lịch được tính như thế nào?

Tết Dương lịch 2020 (1/1/2020) rơi vào giữa tuần (thứ Tư) nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ không được nghỉ bù, hoán đổi ngày nghỉ hay là nghỉ kèm ngày cuối tuần như những năm trước.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch.

Theo đại diện Cục An toàn lao động (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), năm nay Bộ chỉ ra thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch 2020 do phải hoán đổi ngày nghỉ. Còn lại các ngày nghỉ khác không phải hoán đổi ngày nghỉ do trùng dịp cuối tuần thì thực hiện theo quy định tại Luật Lao động.

Theo quy định tại điều 115 của Bộ luật Lao động 2012, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong ngày Tết Dương lịch một ngày (thứ Tư, 1/1/2020).

Đối với người lao động đi làm vào dịp này được quy định tại Điều 97 Luật Lao động 2012: “Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày”.

Theo TTXVN