16 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an cấp xã ở Vũ Quang

Chiều 6/1, Công an Vũ Quang (Hà Tĩnh) tổ chức công bố và trao quyết định điều động 16 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an tại thị trấn Vũ Quang và các xã Hương Minh, Đức Lĩnh, Đức Bồng, Thọ Điền và Quang Thọ.

Đại diện Công an tỉnh trao quyết định điều động cho các cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm chức vụ tại Công an thị trấn Vũ Quang và Công an xã Hương Minh

Theo đó, Thiếu tá Bùi Trung Kiên - Phó Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Thiếu úy Nguyễn Chí Hiếu - cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Thiếu úy Lê Quốc Bình - cán bộ Đội An ninh (Công an huyện Vũ Quang) lần lượt đảm nhiệm chức vụ Trưởng, Phó và Công an viên thường trực Công an thị trấn Vũ Quang.

Thượng úy Nguyễn Thanh Lịch - cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy), Trung úy Trần Thế Vũ - cán bộ Đội An ninh, Thiếu úy Đặng Hữu Giáp - cán bộ Đội xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Công an huyện Vũ Quang) lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng, Phó và Công an viên thường trực xã Hương Minh.

Thượng tá Hoàng Thanh Huyền - Trưởng Công an huyện Vũ Quang trao quyết định điều động công an chính quy về thực hiện nhiệm vụ tại Công an xã Quạng Thọ và Công an xã Thọ Điền

Thượng úy Võ Sỹ Sơn - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Trung úy Nguyễn Tuấn Anh - cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Thiếu úy Trần Đình Đức Độ - cán bộ Đội An ninh (Công an huyện Vũ Quang) lần lượt giữ chức vụ: Trưởng, Phó và Công an viên thường trực xã Đức Lĩnh.

Ở xã Đức Bồng, Trung úy Đoàn Hải Triều - Đội xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Công an huyện Vũ Quang) về đảm nhiệm chức danh Công an viên thường trực.

Thượng úy Lê Hữu Cương - cán bộ Đội An ninh, Trung úy Phan Văn Thành - cán bộ Đội An ninh, Trung úy Bùi Đăng Khoa - cán bộ Đội thi hành án dân sự và hỗ trợ tư pháp (Công an huyện Vũ Quang) lần lượt đảm nhiệm chức vụ: Trưởng, Phó và Công an viên thường trực Công an xã Quang Thọ.

Lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng hoa chúc mừng các cán bộ Công an huyện Vũ Quang được phân công về đảm nhiệm các chức danh công an xã Quang Thọ nhân ngày công bố quyết định thành lập Đảng bộ xã

Đại úy Dương Thế Anh - cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Trung úy Nguyễn Hồng Hà - cán bộ Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Vũ Quang) và Thượng úy Nguyễn Xuân Thành (cán bộ Phòng PC08, Công an tỉnh) lần lượt đảm nhiệm các chức danh: Trưởng, Phó và Công an viên thường trực xã Thọ Điền.

Được biết, trong số 6 xã thực hiện điều động công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã ở Vũ Quang lần này có 3 xã đã vận động được trưởng công an xã nghỉ theo chế độ; 2 trường hợp được bố trí đảm nhận các chức vụ khác phù hợp với chuyên môn và điều kiện công tác; 1 trường hợp còn lại thì nghỉ hưu.

Tiến Dũng - Lê Thủy