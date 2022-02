Biên giới Hà Tĩnh bình yên trong những ngày nghỉ tết

Vào cuộc với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo cho hai tuyến biên giới của Hà Tĩnh bình yên, an toàn về mọi mặt trong những ngày nghỉ tết Nhân Dần.

BĐBP và các lực lượng chức năng ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn) kiểm tra phương tiện, hàng hóa thông quan trong những ngày nghỉ tết.

Những ngày tết vừa qua, lượng người, phương tiện, hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo giảm hẳn. Theo đó, trong các ngày 27, 28 và 29 tết chỉ còn những chuyến hàng của các doanh nghiệp bị lỡ nhịp vận chuyển, còn ra tết chỉ có một số ít phương tiện vận chuyển hàng hóa khai xuân.

Tuy nhiên, nguy cơ mất ANTT, xuất nhập cảnh trái phép, gian lận thương mại, lây nhiễm COVID - 19… vẫn luôn tiềm ẩn. Vì vậy, BĐBP, hải quan và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại cửa khẩu vẫn ngày đêm làm việc miệt mài, luôn đề cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng nhận và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Những ngày nghỉ tết, tất cả các chốt bảo vệ biên giới gắn với phòng chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đều duy trì 100% quân số ứng trực.

Đại úy Võ Anh Tuấn - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Những ngày nghỉ tết vừa qua, chúng tôi luôn duy trì 70% quân số ở khu vực cửa khẩu và 100% quân số ở các chốt, trạm bảo vệ biên giới gắn với phòng chống COVID-19. Các hoạt động kiểm soát cửa khẩu được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ nhưng vẫn tạo điều kiện thông thoáng nhất cho doanh nghiệp, người dân qua lại trong dịp tết.

Hoạt động tuần tra, kiểm soát đường biên, hai bên cánh gà, dọc tuyến quốc lộ 8A được thực hiện thường xuyên. Nhờ vậy, trong những ngày nghỉ tết, cửa khẩu, đường biên luôn an toàn, thông suốt, không có sự vụ nào xảy ra”.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Hồng tuần tra khu vực cột mốc giới 464 trong những ngày nghỉ tết cổ truyền.

Không chỉ có ở Cầu Treo mà tất cả các đơn vị biên phòng đóng quân trên tuyến biên giới Việt - Lào như các đồn biên phòng: Sơn Hồng (Hương Sơn); Hòa Hải, Phú Gia, Bản Giàng (Hương Khê); Hương Quang (Vũ Quang) đều thực hiện liên tục các hoạt động tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, địa bàn, đường tiểu mạch và cùng vui xuân với bà con vùng biên giới.

Nhờ vậy, trong các ngày nghỉ tết cổ truyền vừa qua, những người lính biên phòng đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ 145 km đường biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia, làm tốt công tác phòng chống tội phạm, ngăn ngừa dịch COVD-19 và đảm bảo ANTT cho 41 xã biên giới.

Vui xuân mới nhưng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phú Gia vẫn không quên nhiệm vụ tuần tra biên giới.

Tương tự, các đồn biên phòng đóng quân trên 137 km đường bờ biển từ Nghi Xuân đến Đèo Ngang đều đã chủ động xây dựng và quán triệt tốt các phương án sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch ra quân trong thời gian cao điểm bảo vệ Nhân dân vui tết đón xuân.

Lực lượng biên phòng trên toàn tuyến biển luôn trong trạng thái không bị động, bất ngờ; các cửa sông, cửa lạch, bến cảng, âu thuyền được tuần tra, kiểm soát tốt; các vùng trọng điểm về an ninh chính trị, TTATXH được bám nắm thường xuyên, phát hiện, xử lý kịp thời các sự vụ phát sinh, không để xảy ra điểm “nóng”...

BĐBP Cửa Sót phối hợp với các lực lượng chức năng khác tuần tra, kiểm tra âu thuyền, bến cảng ở Thạch Kim.

Thượng tá Hồ Sỹ Thắng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương cho biết: "Trong dịp nghỉ tết này, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với lực lượng công an, quân sự tổ chức tuần tra khép kín địa bàn. Đơn vị cũng đã tập trung tuyên truyền, nhắc nhở Nhân dân không tiếp tay cho các loại tội phạm, không sử dụng pháo nổ, vật liệu nổ, không gây cản trở luồng tuyến hàng hải.

Đối với các địa bàn trọng điểm như cảng Vũng Áng - Sơn Dương hay xã Kỳ Lợi, phường Kỳ Thịnh, các công trình dự án đang triển khai... chúng tôi bố trí 8 tổ công tác thường xuyên bám nắm tình hình và ăn tết với bà con, công nhân. Nhờ vậy, những ngày qua không có các sự vụ phức tạp xảy ra, Nhân dân và cán bộ chiến sỹ của đơn vị đón xuân trong không khí bình yên, phấn khởi".

Nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ tuyến biên giới bộ trong những ngày tết được BĐBP Hà Tĩnh phối kết hợp với bảo vệ rừng.

Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho biết: “Những ngày tết vừa qua, BĐBP Hà Tĩnh đã duy trì 70% quân số ở cơ quan, 100% quân số ở các chốt, trạm bảo vệ biên giới gắn với phòng chống COVID-19; luôn đảm bảo phương tiện, vũ khí và trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Ngoài hàng ngàn suất quà được trao tặng cho các gia đình chính sách và bà con khó khăn vùng biên giới, các đơn vị cũng đã bố trí cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn, thực hiện nhiệm vụ “kép” - vui xuân cùng bà con và tổ chức họat động tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, trên biển, cửa sông, cửa lạch, địa bàn...

Nhờ vậy, trong các ngày nghỉ tết, hoạt động xuất nhập cảnh đã được siết chặt, các loại tội phạm bị đẩy lùi, chủ quyền lãnh thổ quốc gia được bảo vệ, an ninh chính trị, TTATXH ở khu vực biên giới đảm bảo, không xảy ra các sự vụ phức tạp. Qua đó, góp phần giúp Nhân dân trên hai tuyến biên giới đón xuân bình an, an toàn, hạnh phúc".

Tin liên quan: Theo chân chiến sỹ biên phòng tuần tra biên giới Hà Tĩnh ngày cuối năm Tết đã cận kề, nhưng khi nhận được lệnh tuần tra biên giới, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn Biên phòng Hòa Hải (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã gấp rút lên đường với quyết tâm cao nhất bảo vệ vững chắc biên cương...

Giữ bình yên trên 2 tuyến biên giới Hà Tĩnh Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp “gõ cửa” mọi nhà nhưng trên 2 tuyến biên giới của Hà Tĩnh, lực lượng biên phòng vẫn chắc tay súng, kiểm soát tốt đường biên, đảm bảo cho Nhân dân vui tết đón xuân bình an, hạnh phúc.

Tiến Dũng