Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc tết LLVT ở Nghi Xuân, Lộc Hà

Chúc tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang 2 huyện Nghi Xuân và Lộc Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn các đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, luôn là lá chắn vững chắc đảm bảo an ninh trật tự, góp phần cho Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Sáng 25/1, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tại huyện Nghi Xuân, Lộc Hà.

Đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đã tới kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Ban CHQS huyện Nghi Xuân. Trong năm 2021, dù dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp nhưng đơn vị vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thông tin, trong năm qua, dù gặp không ít khó khăn khi vừa khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, vừa phòng chống dịch COVID-19 nhưng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, các đơn vị, lực lượng, trong đó có sự đóng góp của Ban CHQS huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cũng đã đạt được nhiều kết quả về KT-XH.

Tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Nghi Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lá chắn vững chắc đảm bảo QP-AN trên địa bàn.

Tại Công an huyện Nghi Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, phòng chống hiệu quả dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, huyện Nghi Xuân là cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, tiếp giáp với TP Vinh (Nghệ An) nên tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về ANTT, dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, lực lượng công an cần phải bám nắm tốt tình hình, tham mưu cho các cấp lãnh đạo giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trên địa bàn, phòng chống hiệu quả với pháo nổ trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạch Kèn, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá kết quả đạt được của đơn vị trong đấu tranh với tình trạng tàu giã cào khai thác trái phép, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân bám biển.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xử lý tốt vấn nạn tàu giã cào, phòng chống dịch COVID-19, luôn đồng hành cùng ngư dân để bà con yên tâm bám biển.

Đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tới kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trên địa bàn huyện Lộc Hà. Tại Đồn Biên phòng Cửa Sót, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả của đơn vị trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đồn Biên phòng Cửa Sót cố gắng hơn nữa trong thực nhiệm vụ chính trị, đấu tranh với tình trạng tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép, hỗ trợ bà con ngư dân, làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển.

Chủ tịch UBND tỉnh đã tới kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Lộc Hà. Ghi nhận nỗ lực của Ban CHQS huyện, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị làm tốt công tác dân vận, nắm chắc địa bàn, phối hợp tốt với các đơn vị, lực lượng để triển khai tốt diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh.

Tại Công an huyện Lộc Hà, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao về kết quả đạt được của đơn vị trong xử lý pháo nổ, phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Địa bàn huyện Lộc Hà có nhiều tiềm năng phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng Công an huyện bám nắm tốt mọi thông tin, tình hình từ cơ sở để tham mưu chính xác cho cấp ủy, chính quyền huyện, phối hợp tốt với các lực lượng, chính quyền địa phương để giữ vững tình hình an ninh, tuyệt đối không để xảy ra tình huống bất ngờ, bị động.

Văn Đức