Cương quyết, đánh mạnh vào tổ chức tín dụng đen trên địa bàn TX Kỳ Anh

Đó là một trong những nội dung mà Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đặt ra đối với Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tại hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Công an TX Kỳ Anh tổ chức sáng 15/1.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2019, qua các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an TX Kỳ Anh đã phát hiện, bắt giữ 319 vụ/549 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và môi trường, thu giữ 710 kg pháo; thu giữ 15 cá thể động vật quý hiếm, tự nhiên và 22 lô hàng trị giá 700 triệu đồng.

Thượng tá Phạm Việt Hưng - Phó Trưởng Công an TX Kỳ Anh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị năm 2019

Công an thị xã phát hiện, bắt giữ 27 vụ/60 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 6,1 kg ma túy các loại.

Lực lượng công an đã thụ lý điều tra 81 vụ, 111 bị can, tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 96,3% (vượt 6,3% chỉ tiêu đề ra); lập biên bản xử lý 4.225 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền 2,98 tỷ đồng, tạm giữ 1.001 phương tiện và tước giấy phép lái xe 1.470 trường hợp.

Thượng tá Ngô Đức Ninh - Trưởng Công an TX Kỳ Anh chủ trì hội nghị

Về công tác cán bộ, đã bố trí 20 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an tại 5/5 xã trên địa bàn TX Kỳ Anh.

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020, dự báo tình hình ANCT-TTATXH vẫn tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Với địa bàn trọng điểm như TX Kỳ Anh, lực lượng Công an địa phương cần tập trung nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình, qua đó xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở.

Cương quyết đánh mạnh vào tổ chức tín dụng đen trên địa bàn; kiểm soát, quản lý các đối tượng nghiện ma túy; không được để các đối tượng liên quan đến an ninh chính trị trà trộn vào địa bàn, đặc biệt vào thời điểm trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp sắp tới...

Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh: Cần quản lý các đối tượng nghiện ma túy; không được để các đối tượng liên quan đến an ninh chính trị trà trộn vào địa bàn...

Bên cạnh đó, cần mở nhiều diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại các cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác ANTT trong tình hình mới; chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là dịp Tết Nguyên đán Canh Tý…

Nhân dịp này, thừa ủy quyền Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an TX Kỳ Anh đã biểu dương, khen thưởng 11 tập thể, 169 cá nhân trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2019 (Trong ảnh: Khen thưởng 5 tập thể đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng...)

... và 6 đơn vị tiên tiến

Thu Trang