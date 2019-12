Địa phương đầu tiên của Hà Tĩnh “phủ kín” công an chính quy xã, phường

Tại lễ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, ATGT dip tết Nguyên đán Canh Tý 2020, UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã công bố quyết định điều động 20 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 5 địa phương.

Chiều nay (31/12), UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, ATGT trong tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh đã trao quyết định điều động 20 cán bộ công an chính quy đến công tác tại 5 xã, gồm: Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Hoa, Kỳ Lợi và Kỳ Nam.

Đại diện Công an tỉnh, Công an thị xã, lãnh đạo địa phương trao quyết định cho 5 cán bộ về đảm nhiệm chức danh Công an xã Kỳ Hà...

Đây là những cán bộ công an tiêu biểu được cấp ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thị xã tin tưởng lựa chọn đưa về cơ sở gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình địa bàn để giải quyết các vấn đề liên quan ANTT khi mới phát sinh ngay từ cơ sở.

Tính đến nay, Công an TX Kỳ Anh đã điều động 68 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng, phó công an xã, phường, công an viên về 100% xã, phường trên địa bàn thị xã.

... 3 cán bộ về nhận nhiệm vụ ở Công an xã Kỳ Ninh....

... 3 cán bộ được điều động về Công an xã Kỳ Hoa...

...4 cán bộ về nhận nhiệm vụ ở Công an xã Kỳ Nam...

...và 5 cán bộ về đảm nhiệm các chức danh công an ở xã Kỳ Lợi.

Tại buổi lễ, Thượng tá Ngô Đức Ninh - Trưởng Công an TX Kỳ Anh phát động lễ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm năm 2020.

Theo đó, thời gian thực hiện đợt cao điểm được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ ngày 16/11 đến ngày 15/12/2019; giai đoạn 2 từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/02/2020.

Thượng tá Ngô Đức Ninh - Trưởng Công an TX Kỳ Anh phát động lễ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm năm 2020

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm được xác định là tập trung đấu tranh, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen và các loại tội phạm thường xảy ra trong dịp tết như: Cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản…

Tập trung triệt phá các đường dây, đối tượng phạm tội về ma túy; đẩy mạnh phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, pháo nổ; đấu tranh đẩy lùi các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, mại dâm.

Các lực lượng diễu hành tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên cho nhân dân vui tết, đón xuân.

Riêng đợt 1 từ 16/11 đến nay, Công an thị xã Kỳ Anh đã bắt giữ 47 vụ, 84 đối tượng vi phạm pháp luật về hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội, thu giữ 91,7 kg pháo, tài sản trị giá 400 triệu đồng, 6 lô hàng giá trị 140 triệu đồng và ra quyết định khởi tố 11 vụ, 17 bị can...

Thu Trang