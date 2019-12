Điều động 3 công an chính quy về công tác tại xã Đức Dũng

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa tổ chức công bố quyết định điều động 3 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh tại Công an xã Đức Dũng.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Đức Thọ và chính quyền địa phương tặng hoa chúc mừng 3 cán bộ công an chính quy được điều động về nhận nhiệm vụ tại xã Đức Dũng.

Theo đó, Đại úy Trần Trung Hiếu - Cán bộ Đội xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đảm nhiệm có thời hạn chức vụ Trưởng Công an xã; Trung úy Phạm Khắc Tài - Công an viên thường trực Ban Công an xã Trường Sơn đảm nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Trưởng Công an xã; Thiếu úy Nguyễn Đình Khánh - Cán bộ Đội xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đến nhận công tác tại Công an xã Đức Dũng.

Tân trưởng Công an xã Đức Dũng - Đại úy Trần Trung Hiếu phát biểu nhận nhiệm vụ

Được biết đến nay, Công an huyện Đức Thọ đã bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an tại 8/16 xã (sau khi sáp nhập vào năm 2020, Đức Thọ chỉ còn 16 xã, thị trấn) gồm: Trường Sơn, Tùng Ảnh, Đức Lạc, Đức Thanh, Liên Minh, Đức Lâm, Đức Dũng, Đức Quang.

H.T