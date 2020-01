Đoàn An ninh tỉnh Khăm Muộn chúc Tết Công an tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 8/1, đoàn công tác An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã đến chúc Tết Công an tỉnh Hà Tĩnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Thay mặt đoàn công tác, Thượng tá Khăm Xính (trái) - Phó Giám đốc An ninh tỉnh Khăm Muộn tặng hoa chúc mừng Công an Hà Tĩnh

Thay mặt đoàn, Thượng tá Khăm Xính – Phó Giám đốc An ninh tỉnh Khăm Muộn gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng thời mong muốn lực lượng công an 2 tỉnh tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác đoàn kết, hữu nghị, bền chặt, thủy chung trong sáng; phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin cũng như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới Việt - Lào, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Thay mặt lãnh đạo Công an Hà Tĩnh, Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo với đoàn tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn Hà Tĩnh.

Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự giúp đỡ, phối hợp của lực lượng An ninh tỉnh Khăm Muộn trong thời gian qua. Thời gian tới, mong 2 đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin cũng như công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Hùng Quý