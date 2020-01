Giữ Tết cho muôn nhà, Công an Hà Tĩnh phá nhiều chuyên án, ổ nhóm tội phạm

Qua hơn 2 tháng (15/11/2019 – 20/1/2020) đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, đấu tranh làm rõ nhiều vụ việc, kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm, tạo chuyển biến tích cực để người dân đón tết, vui xuân trong an lành.

Công an Hà Tĩnh ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Canh Tý

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Các đơn vị đã tập trung lực lượng, phương tiện chủ động kiểm soát tình hình, ngăn chặn kịp thời các phần tử có dấu hiệu họat động phạm tội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động có tổ chức “xã hội đen”, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nổi lên ngay tại địa bàn cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh biên giới, tuyến biển; an ninh chính trị nội bộ; an ninh xã hội; an ninh kinh tế…”.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Lựu (SN 1984) trú tại xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) - kẻ đã dùng súng bắn người trọng thương trong quán nhậu ở Cẩm Xuyên, đêm 29/12/2019.

“Trong đợt cao điểm lần này, chúng tôi đã tập trung đánh mạnh vào các loại đối tượng: trộm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các tai tệ nạn xã hội: đánh bạc, mại dâm… Đồng thời còn chủ động triệu tập, gọi hỏi, răn đe đối với các loại đối tượng có khả năng, điều kiện hoạt động phạm tội…”, Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự chia sẻ.

Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy mô lớn (giao dịch 500 triệu đồng/ngày) bị Phòng CSHS - Công an tỉnh, điều tra, bắt giữ (1/2020).

Đặc biệt, triển khai Luật phòng chống tác hại của bia rượu 2019 và Nghị Định 100 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2020) của Chính phủ, công an các đơn vị, địa phương đã tập trung tăng cường lực lượng, phương tiện, ra quân quyết liệt, qua đó đã góp phần giảm mạnh vi phạm TTATGT ở trên địa bàn.

Công an thành phố Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế ô tô (1/2020)

Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng – Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết: “Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an thành phố cũng đã bố trí 3 ca tuần tra, kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn trong các giờ cao điểm; kiên quyết xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn nhằm thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Nhờ đó, ý thức của người tham gia giao thông trên địa bàn đã có sự thay đổi rõ rệt, TNGT giảm mạnh, nhất là các vụ TNGT do uống rượu, bia…”.

Các đối tượng lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ trong chuyên án LĐ 0619 (bắt giữ 20 đối tượng, khám xét 20 địa điểm khác nhau, triệu tập 12 đối tượng, thu giữ 1 máy tính xách tay, 56 điện thoại, 8 thẻ ATM, gần 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khoảng 350 triệu đồng và nhiều tài liệu giấy tờ khác có liên quan) ( 12//2019).

Được biết, sau 20 ngày ra quân kiểm tra, xử lý theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý trên 200 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng.

Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; chủ động đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm; tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, không để lọt tội phạm, không để hình thành các “điểm nóng” phức tạp gây mất an tinh trật tự… Đảm bảo giữ vững bình yên cho người dân đón tết, vui xuân”.

Từ 15/11/2019 đến 15/1/2020, công an các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã đã điều tra khám phá 79 vụ/161 đối tượng phạm tội hình sự; phá 9 chuyên án lớn, triệt phá 21 ổ nhóm/88 đối tượng về hành vi cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phát hiện, bắt giữ 133 vụ/136 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ; 149 vụ/163 đối tượng vi phạm về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, an toàn vệ sinh thực phẩm; Bắt giữ 76 vụ/124 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma tuý; Đấu tranh triệt phá, bắt giữ 140 vụ/hơn 600 đối tượng liên quan đến các đường dây, tụ điểm lô đề, cờ bạc trên địa bàn…

Mai Hoàng