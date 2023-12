Giữ vững bình yên tuyến biên giới biển phía Nam Hà Tĩnh

Xác định rõ chức trách, nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sỹ BCH Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương (TX Kỳ Anh) đang ngày đêm chăm lo, bảo vệ tuyến biên giới biển phía Nam Hà Tĩnh bình yên, vững chắc.

Cùng với hệ thống cảng biển sôi động, các dự án ở KKT Vũng Áng thu hút đông đảo lao động ở nhiều địa phương trong nước và các quốc gia khác đến lưu trú, làm việc. Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự tại khu vực cảng biển và địa bàn biên giới biển phía Nam Hà Tĩnh.

Cán bộ, chiến sỹ BCH Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương tuần tra kiểm soát tại cảng Sơn Dương.

Với chức năng thực hiện công tác kiểm soát xuất nhập cảnh và kiểm soát phương tiện tại các cảng: Than, Vũng Áng, Sơn Dương, Xuân Hải và phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng, thời gian qua, BCH Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, không chỉ với nhiệm vụ chuyên môn thường trực, đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt việc vận động GPMB ở dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2. Năm 2021, cao điểm công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), nhiều hộ dân chưa đồng thuận, gây khó khăn cho việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, gây khiếu kiện kéo dài, phát sinh các vấn đề phức tạp đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên phòng.

Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương nhắc nhở các đơn vị thi công giữ gìn ANTT, quản lý tốt công nhân, hạn chế neo đậu tàu thuyền quanh ngư trường đánh bắt của ngư dân...

Trước tình hình đó, BCH Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương đã thành lập tổ công tác gồm 3 đồng chí, phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân, GPMB phục vụ dự án.

Thượng tá Trần Mạnh Hùng - Chính trị viên BCH Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương chia sẻ: “Tổ công tác xác định quan điểm “kiên trì” vận động. Luôn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường đối thoại với Nhân dân. Quá trình vận động phải chọn người có uy tín trong cộng đồng như tộc trưởng, người lớn tuổi, trí thức, cựu chiến binh, cán bộ nghỉ hưu... tập trung giải thích có lý, có tình để người dân hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích dự án mang lại...”.

Qua quá trình nỗ lực phối hợp, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng thi công Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 với 152 buổi/303 lượt cán bộ tham gia; đặc biệt là tổ của 3 đồng chí tham gia đoàn công tác tuyên truyền của thị xã Kỳ Anh, đã vận động được 36 hộ cá biệt nhận tiền bồi thường đất đai. Qua đó, góp phần vào việc bàn giao mặt bằng cho dự án kịp tiến độ. Kết quả, đã có 226/226 hộ nhận bồi thường, nhường đất triển khai dự án. Đến nay dự án đang thực hiện vượt tiến độ đề ra.

Toàn cảnh trên cao KKT Vũng Áng.

Bên cạnh đó, thông qua các hình thức khác nhau, BCH Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương và lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền để công nhân, người lao động tuân thủ quy định của pháp luật, không để phát sinh tội phạm. Tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời báo cáo, đề xuất Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh và chính quyền địa phương có các giải pháp xử lý tình huống, không để bị động, bất ngờ; không để hình thành các điểm nóng về an ninh, trật tự. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương thường xuyên phối hợp với các lực lượng, cơ quan trên địa bàn nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn...

Anh Chu Thanh Hội - người dân thôn 1 Hải Phong, xã Kỳ Lợi cho biết: “Bà con chúng tôi luôn tin tưởng và yêu quý cán bộ, chiến sỹ BĐBP. Sự diện diện của những người lính đã giúp thôn, xóm bình yên hơn; các tệ nạn xã hội, vụ việc phát sinh đều được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Đặc biệt, mỗi lúc thiên tai hay bà con gặp tai nạn trên biển, ốm đau trên bờ..., các anh đều lăn lộn, hỗ trợ hết mình”.

Từ năm 2022 đến tháng 11/2023, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương đã tổ chức 615 lần/2.486 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát khu vực cảng; làm thủ tục nhập cảnh cho 556 phương tiện/10.212 thuyền viên, xuất cảnh cho 644 phương tiện/12.690 thuyền viên; kiểm soát nội địa 1.060 phương tiện/14.304 thuyền viên; phối hợp với các đơn vị đấu tranh thành công chuyên án vận chuyển vật liệu từ Quảng Bình, 1 chuyên án liên quan đến tội phạm ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 9.300 viên ma túy tổng hợp; phối hợp với Công an TX Kỳ Anh bắt giữ 1vụ/1 đối tượng có hành vi tàng trữ pháo nổ...

Cán bộ, chiến sỹ BCH Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương kiểm tra hành chính các tàu cập cảng Vũng Áng.

Thời gian qua, chúng tôi đã triển khai đồng bộ, liên tục và hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo quản lý chặt chẽ cửa khẩu cảng biển, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn. Trong đó, chú trọng xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, nâng cao bản lĩnh, tác phong làm việc chuyên nghiệp của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Từ đó, động viên quân nhân khắc phục mọi khó khăn, bám cửa khẩu, địa bàn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao... Thượng tá Hồ Sỹ Thắng Chỉ huy trưởng BCH Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương

Thu Trang