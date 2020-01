Hương Sơn xử lý 870 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Năm 2019, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) hoàn thành tốt công tác quốc phòng - an ninh, không để xảy ra bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Đại biểu dự hội nghị

Đó là một trong những kết quả nổi bật được báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác quốc phòng – an ninh, giáo dục quốc phòng – an ninh và an toàn giao thông năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 do huyện Hương Sơn tổ chức sáng nay (15/1).

Để đạt kết quả đó, Hương Sơn đã chú trọng và thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng, huấn luyện chiến đấu và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, công an; thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp; chú trọng công tác xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Củng cố đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong lực lượng quân sự, công an, biên phòng; nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, công tác phòng chống nội gián và nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ lực lượng vũ trang; đầu tư kinh phí và hàng trăm ngày công để xây dựng, củng cố thao trường, bãi tập; tu sửa làm mới mô hình học cụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Lực lượng CSGT công an huyện Hương Sơn tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt vi phạm ATGT

Hương Sơn là huyện miền núi, có 2 tuyến quốc lộ đi qua địa bàn, có cửa khẩu quốc tế Cầu Treo... nên số lượng phương tiện và người tham gia giao thông khá lớn. Trong khi đó, hệ thống giao thông (QL 8A) kết nối với nước bạn Lào hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông (ATGT). Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền huyện Hương Sơn đã tập trung cao công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ATGT, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ATGT.

Năm 2019, Công an Hương Sơn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 8 lượt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 5.500 cán bộ, giáo viên, học sinh; lập biên bản, xử lý 870 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền trên 882 triệu đồng.

Ghi nhận những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2019, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh, UBND huyện Hương Sơn, Công an tỉnh Hà Tĩnh...

... tặng bằng khen, giấy khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các phong trào thi đua, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh – trật tự.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Công an tỉnh và huyện Hương Sơn chúc mừng các tập thể, cá nhân.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Hương Sơn tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; tăng cường công tác tuyền truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT; tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.... phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bá tân