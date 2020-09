Nắm chắc các diễn biến, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận, biểu dương các chiến công của Công an Hà Tĩnh thời gian qua, đồng thời, yêu cầu toàn lực lượng tập trung cao độ đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện lớn sắp diễn ra.