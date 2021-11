Nâng cao chất lượng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh

Đại tá Lê Hồng Nhân - UVBTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị: Ban Thường vụ thị ủy Hồng Lĩnh cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân (QPTD-ANND) ở trên địa bàn.

Sáng 23/11, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh do Đại tá Lê Hồng Nhân - UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh để thông qua kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thưc hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Sau Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh, từ tháng 6/2020 đến tháng 10/2021, Ban Thường vụ thị ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ QP-AN; ban hành nhiều văn bản tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP – AN của địa phương.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thưc hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh của BTV thị ủy Hồng Lĩnh.

Các cơ quan như quân sự, công an thị xã đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương.

Năm 2021, thị xã đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thị xã bảo đảm an toàn và đạt mục đích yêu cầu đề ra. Lực lượng công an đã khám phá, bắt giữ 25/27 vụ phạm pháp hình sự; lực lượng vũ trang thị xã đã phát huy vai trò xung kích trong tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó đã góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thị xã ngày càng vững chắc.

Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải: Thống nhất với các nội dung báo cáo của đoàn kiểm tra, đồng thời đề nghị Quân khu 4 và tỉnh quan tâm hỗ trợ xây dựng các công trình phục vụ cho nhiệm vụ QS – QP ở địa phương.

Tiềm lực quốc phòng, an ninh từng bước được tăng cường, chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng SSCĐ của lực lượng vũ trang thị xã ngày được nâng cao.

Hội nghị cũng đã thông qua kết quả kiểm tra đối với cá nhân các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư và một số thành viên trong Ban Thường vụ Thị ủy.

Đại tá Lê Hồng Nhân đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP – AN của Ban Thường vụ thị xã Hồng Lĩnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại tá Lê Hồng Nhân ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP – AN của Ban Thường vụ thị xã Hồng Lĩnh trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ thị ủy Hồng Lĩnh cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ QP – AN trong tình hình mới.

Chăm lo xây dựng LLVT thị xã vững mạnh toàn diện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng thế trận QPTD, thế trận ANND đi vào chiều sâu, thực chất. Nâng cao xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố QP - AN giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội.

Đinh Thanh