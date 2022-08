Thêm 5 ngư dân Lộc Hà gặp nạn trên biển được đưa vào bờ an toàn

Trước đó, vào sáng ngày 26/8, tàu cá HT 90192-TS của chủ tàu Trần Văn Sơn (SN 1981, ở tổ dân phố Phú Mậu, thị trấn Lộc Hà) bị sóng đánh chìm ngoài biển. Lúc bị nạn trên tàu có 4 người gồm chủ tàu Trần Văn Sơn và 3 thuyền viên Nguyễn Xuân Tuấn, Nguyễn Xuân Chớ và Hà Minh Quý (cùng ở xã Thạch Kim). Sau khi tàu cá HT 90192-TS bị sóng đánh chìm, 4 người trên tàu may mắn được 3 tàu cá của ngư Nghệ An, Thanh Hóa và tàu của ông Nguyễn Văn Thương (mang số hiệu 20509-TS, người bản địa) ứng cứu kịp thời. Đến 23h ngày 26/8, các ngư dân gặp nạn đã được đưa vào bờ, cập cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim) an toàn.