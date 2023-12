Tiếp tục triển khai hiệu quả chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục tập trung nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức; thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dự và chỉ đạo hội nghị.

Chiều ngày 14/12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2023, BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị định của Chính phủ, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, mệnh lệnh của cấp trên về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; thực hiện tốt các mặt công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Đại tá Nguyễn Ngọc Nguyên – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng quán triệt Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy và báo cáo kết quả công tác biên phòng năm 2023.

BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức tuần tra, kiểm tra đường biên, mốc quốc giới 72 đợt/504 lượt CBCS tham gia; tuần tra song phương 7 đợt/70 lượt CBCS; tuần tra trên biển, trên bờ, cửa sông, cửa lạch 1170 đợt/4908 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; làm thủ tục XNC cho 352.538 lượt người/103.014 lượt phương tiện/734.474 tấn hàng hóa các loại tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và 551 lượt phương tiện/8.938 thuyền viên/13.273.939 tấn hàng hóa tại Cửa khẩu Cảng Vũng Áng; phối hợp với các lực lượng phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 3 vụ/12 đối tượng liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, có yếu tố nước ngoài; 3 vụ/24 phương tiện/1043 tín đồ, thu giữ 1.349 tài liệu, vật phẩm liên quan đến tuyên truyền tà đạo pháp môn diệu âm; phát hiện, bắt giữ 195 vụ/264 đối tượng, thu giữ 26 kg ma túy đá, 17 kg ketamine, 7.880 viên hồng phiến, 11 bánh heroin, 550 kg tiền chất ketamine, 160 kg pháo...

Lực lượng cũng thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể duy trì và thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chương trình, phong trào, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xã hội tiêu biểu như: chương trình “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới” đã cử 1.170 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; chương trình “Nâng bước em tới trường – con nuôi đồn biên phòng” nhận đỡ đầu 72 cháu học sinh, 1 sinh viên, nhận nuôi 6 cháu với số tiền 542 triệu đồng/năm; phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; mô hình “tổ tự quản đường biên - mốc giới, tổ tự quản an ninh - trật tự; “Tổ tàu thuyền an toàn”, “bến bãi an toàn”; “Tiếng kẻng an ninh”...; Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” trao tặng 2.067 suất quà, trị giá 1,31 tỷ đồng cho Nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới; tổ chức thăm hỏi, tặng 164 suất quà trị giá 58,6 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT nhân dân.

Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

BĐBP Hà Tĩnh cũng thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, hội đàm với công an, quân sự 2 tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muồn (Lào), giao lưu, chúc mừng nhân các ngày lễ, tết; tổ chức tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho 20 cán bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bôlykhămxay (Lào); cử 1 đoàn với 20 thành viên sang phối hợp giúp đỡ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả và tham mưu các phương án ứng phó, hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm cho bạn khi thiên tai xẩy ra; tổ chức khám, điều trị cho 1.265 lượt/6.325 người, cấp cứu 30 ca, chuyển tuyến 8 ca và cấp thuốc miễn phí cho 650 người dân Lào tại trạm xá Bản Thọong Pẹ huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay...

Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh trao bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho Đại tá Nguyễn Ngọc Nguyên – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Chính ủy BĐBP tỉnh trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Đồn Biên phòng Cửa Sót.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục tập trung nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức, thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; triển khai hiệu quả chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm kỷ luật quân đội; làm tốt công tác điều tra cơ bản, nâng cao trình độ nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong nước và làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, nắm chắc tình hình từ xa, tạo bứt phá trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại...

Cũng tại hội nghị, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh và cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Minh Toàn - Thanh Giang