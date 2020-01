Xã thứ 9 ở huyện miền núi Hà Tĩnh có công an chính quy về đảm nhiệm công tác

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa tổ chức công bố quyết định điều động 3 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh tại Công an xã Điền Mỹ (Hương Khê).

Đại diện lãnh đạo huyện và Công an huyện Hương Khê trao quyết định điều động, tặng hoa chúc mừng các cán bộ công an chính quy được điều động (3/1/2020)

Theo đó, Đại úy Lê Quang Dũng - cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy và Trung úy Nguyễn Văn Hồng - cán bộ Đội An ninh (Công an Hương Khê) lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng, Phó Công an xã;

Thượng úy Võ Xuân Hiệp – Cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Công an Hương Khê) đảm nhiệm chức danh công an xã.

Đại úy Lê Quang Dũng - Tân Trưởng Công an xã Điền Mỹ phát biểu nhận nhiệm vụ.

Điền Mỹ là xã mới được sáp nhập từ 2 xã: Phương Mỹ và Phương Điền, có diện tích 63,80 km2 và 4.763 người.

Đây cũng là địa phương thứ 9/21 xã, thị trấn của huyện Hương Khê có công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, sau 8 địa phương: Phú Gia, Hương Thủy, Lộc Yên, Hà Linh, thị trấn Hương Khê, Hương Trạch, Gia Phố, Hương Bình.

H.C