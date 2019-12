Những bí quyết giúp mẹ tăng cường sức đề kháng cho trẻ

Vào các mùa bùng phát bệnh trong năm, bé yêu thường xuyên mắc một số bệnh liên quan đến hô hấp như ho hen, sổ mũi, cảm lạnh, sốt, đau họng…

Chính vì vậy, bạn cần phải tăng sức đề kháng để bảo vệ, ngăn ngừa các tác nhân xâm hại đến cơ thể non nớt của trẻ. Những tác nhân này có thể là do vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ký sinh trùng… khi gặp điều kiện thuận lợi, chúng có dịp phát triển và hoành hành làm cho sức đề kháng của trẻ bị suy giảm. Làm thế nào để tăng sức đề kháng cho trẻ? Hãy cùng Hello Bacsi xem tiếp những chia sẻ dưới đây để hiểu thêm nhé.

1. Duy trì chế độ ăn khoa học

Theo các chuyên gia, để tăng cường sức đề kháng cho trẻ, bạn chú ý bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất bằng cách cho trẻ ăn nhiều trái cây và rau quả tươi. Với một chế độ ăn cân bằng, khoa học, bạn sẽ không cần phải cho trẻ uống bất cứ loại thuốc bổ sung vitamin nào khác.

Cà rốt, đậu xanh, cam, dâu tây… là những thực phẩm có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng giúp tăng sức đề kháng cho trẻ như vitamin C và caroten. Các chất dinh dưỡng này sẽ kích thích cơ thể sản sinh ra nhiều tế bào bạch cầu và interferon, loại kháng thể có thể bao phủ bề mặt của tế bào, giúp ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập. Không những vậy, nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng, trẻ nhỏ ăn nhiều rau xanh và trái cây còn giảm nguy cơ bị ung thư khi lớn lên. Chính vì vậy, mỗi ngày, bạn nên cố gắng cho bé ăn khoảng 5 phần hoa quả và rau xanh.

2. Chăm sóc sức khỏe đường ruột

Bạn nên chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe đường ruột cho trẻ bằng cách cho trẻ ăn nhiều các loại thực phẩm chứ probiotics. Probiotics là vi khuẩn tốt trong đường ruột, giúp giữ cho những vi khuẩn xấu không làm tổn hại đến cơ thể. Các nhà nghiên cứu cho rằng vi khuẩn tốt có tác động tích cực lên hệ miễn dịch và thậm chí có thể điều chỉnh phản ứng miễn dịch thông qua hệ miễn dịch niêm mạc ruột. Do đó, bạn nên thường xuyên cung cấp thực phẩm giàu chất probiotics như sữa chua, bơ hoặc bắp cải muối chua… vào chế độ ăn uống hàng ngày của trẻ.

Hoa quả giúp tăng sức đề kháng cho trẻ

3. Vận động thường xuyên

Việc vận động rất tốt cho sức khỏe cho trẻ nhỏ, do đó, bạn cần khuyến khích trẻ vận động mỗi ngày thay vì cứ dành thời gian “dán mắt” vào màn hình để xem ti vi, chơi trò chơi… Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh tập thể dục rất quan trọng đối với hệ miễn dịch của cơ thể bởi việc làm này sẽ giúp cơ thể sản xuất một chất chống viêm tự nhiên. Ngoài ra, nó còn giúp:

Loại bỏ vi khuẩn có thể có trong đường hô hấp, giảm nguy cơ bị cảm lạnh hoặc cúm Giúp các tế bào bạch cầu lưu thông nhanh hơn, từ đó phát hiện và chống lại bệnh tật hiệu quả Ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn xấu Hạn chế giải phóng các hormone căng thẳng.

Mỗi ngày, hãy khuyến khích trẻ vận động khoảng 30 phút mỗi lần, 5 lần/tuần, bạn sẽ thấy sức khỏe của trẻ được cải thiện rõ rệt.

4. Đừng quên uống nước

Mất nước có thể dẫn đến mất cân bằng chất, làm giảm khả năng miễn dịch khiến cơ thể khó đánh bại các loại vi khuẩn, virus đang tìm cách xâm nhập vào cơ thể. Để tránh tình trạng này, bạn cần nhắc nhở trẻ uống đủ nước mỗi ngày. Nước giúp oxy hóa máu dễ dàng hơn trong cơ thể, giúp các tế bào hoạt động hết công suất. Những tế bào khỏe mạnh chứa đầy oxy sẽ giúp cơ thể của bé luôn khỏe mạnh, hình thành khả năng miễn dịch vượt trội chống lại “kẻ thù” xâm nhập từ bên ngoài. Không những vậy, việc uống nhiều nước còn giúp thận đào thải sạch các độc tố thông qua việc bài tiết nước tiểu, não cũng được tăng cường trao đổi chất, lưu thông dịch não tủy.

