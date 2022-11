Giải Bóng chuyền ngành GD&ĐT Hương Sơn thành công tốt đẹp

Sau 20 ngày thi đấu sôi nổi và đầy kịch tính, Giải Bóng chuyền ngành GD&ĐT Hương Sơn (Hà Tĩnh), chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Sáng 16/11, huyện Hương Sơn tổ chức lễ tổng kết Giải Bóng chuyền nam, nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT huyện Hương Sơn năm 2022. Giải đấu được tổ chức từ ngày 23/10 đến nay. Trong ảnh: Trận chung kết khối mầm non giữa 2 đội Liên quân mầm non Sơn Kim 2 - Sơn Hồng và Mầm non Sơn Trường (áo xanh).

Tham gia giải có 56 đội, trong đó: bóng chuyền nam 15 đội, bóng chuyền nữ THCS 9 đội, bóng chuyền nữ tiểu học 16 đội và bóng chuyền nữ mầm non 16 đội. Trong ảnh: Trận chung kết khối tiểu học giữa Liên quân Sơn Châu - Sơn Long - Sơn Bình - Tân Mỹ Hà và Liên quân Sơn Kim - thị trấn Tây Sơn (áo xanh).

Trận chung kết nữ giữa 2 đội THCS Nguyễn Tuấn Thiện (áo trắng) và THCS Trần Kim Xuyến.

Trận chung kết nam giữa đội THCS Sơn Kim và Liên quân các trường tiểu học (áo vàng).

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao 4 giải nhất cho: THCS Sơn Kim (nội dung nam), THCS Nguyễn Tuấn Thiện (nội dung nữ THCS), Liên quân Tây Sơn - Sơn Kim 2 (nội dung nữ tiểu học) và Liên quân Sơn Kim 2 - Sơn Hồng (nội dung nữ mầm non).

Hoài Nam