Hà Tĩnh sẽ thi đấu Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia trên sân nhà

Kết quả bốc thăm các bảng đấu của vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG như sau: * Bảng A (Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Ninh): - Nam: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Tràng An Ninh Bình, Thể Công, XSKT Vĩnh Long - Nữ: Thông tin Liên Việt Post Bank, Kinh Bắc Bắc Ninh, Hải Dương, Đắk Lắk, Truyền hình Vĩnh Long * Bảng B (Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Tĩnh): - Nam: Hà Tĩnh, Sanest Khánh Hoà, VLXD Bình Dương, Long An, Biên Phòng - Nữ: Ngân hàng Công thương, VTV Bình Điền Long An, Hóa Chất Đức Giang Hà Nội, Than Quảng Ninh, Tiến Nông Thanh Hoá