Khởi tranh Giải Bóng chuyền Công an Hà Tĩnh năm 2022

Giải Bóng chuyền Công an Hà Tĩnh thu hút 18 đội bóng trong ngành tham gia với gần 300 VĐV đến từ công an các địa phương, phòng, đơn vị.

Sáng nay (17/6), Công an Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Giải Bóng chuyền Công an Hà Tĩnh năm 2022. Giải thu hút 18 đội bóng với gần 300 VĐV đến từ công an các địa phương, phòng, đơn vị.

Các đội bóng được chia thành 4 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn mỗi bảng 2 đội vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết. Trong ảnh: Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh....

.... và Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải.

Đặc biệt, giải lần này có sự tham gia của VĐV ngoài ngành như tuyển thủ quốc gia Từ Thanh Thuận và một số VĐV nước ngoài như Chuk Shophea, Meng Houng, Meng Laiy thuộc thành viên đội tuyển quốc gia Campuchia...

Ngay sau thủ tục khai mạc, các đội thi đấu loạt trận vòng bảng với tinh thần đoàn kết, thân thiện.

Đông đảo khán giả, cổ động viên đến xem và cổ vũ nhiệt tình cho các đội bóng. Giải diễn ra trong thời gian 3 ngày và trận chung kết sẽ được tổ chức vào chiều ngày 19/6.

Quang Sáng