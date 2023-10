Văn phòng Tỉnh ủy vô địch Giải Bóng chuyền đệm Công an tỉnh

Giải Bóng chuyền đệm do cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức là hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng.

Sáng ngày 14/10, tại nhà thi đấu Công an thành phố Hà Tĩnh, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh tổ chức bế mạc Giải Bóng chuyền đệm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023). Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân.

Tham gia giải có 6 đội bóng đến từ Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Phòng Tham mưu - Công an tỉnh, Đảng ủy Phòng Hậu cần - Công an tỉnh, Liên quân Cấp ủy các Chi bộ Khối An ninh và Liên quân Cấp ủy các Chi bộ khối Xây dựng lực lượng - Công an tỉnh.

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, các đội bóng đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, kịch tính và đẹp mắt.

Kết thúc giải đấu, đội Văn phòng Tỉnh ủy xuất sắc giành cúp vô địch; Đội Đảng ủy Phòng Tham mưu - Công an tỉnh giành giải Nhì; đội Đảng ủy Phòng Hậu cần - Công an tỉnh và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đồng giải ba.

Ban tổ chức cũng trao các giải cá nhân ở hạng mục vận động viên tấn công xuất sắc nhất và giải chuyền hai xuất sắc nhất.

Giải bóng chuyền đệm Công an tỉnh dành cho các đồng chí trong cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra, trợ lý công tác đảng tại các đơn vị là hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trong ngành kiểm tra Đảng gặp gỡ, giao lưu, góp phần phát huy phong trào thể dục thể thao nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần.

Nga Nguyễn