Nhập hàng Trung Quốc chính ngạch - Những điều doanh nghiệp cần biết

Việc chuyển dịch sang phương thức nhập hàng Trung Quốc chính ngạch giúp các chủ doanh nghiệp minh bạch dòng tiền, đảm bảo hóa đơn chứng từ đầu vào và là điều kiện quan trọng giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô kinh doanh.

Các hình thức nhập hàng Trung Quốc chính ngạch

Doanh nghiệp thường lựa chọn một trong hai hình thức nhập khẩu chính:

Nhập khẩu trực tiếp: Doanh nghiệp/cá nhân tự đứng tên trên hợp đồng thương mại, tờ khai hải quan và tự làm việc với nhà cung cấp Trung Quốc. Trực tiếp làm thủ tục hải quan, nộp thuế và chịu trách nhiệm pháp lý toàn bộ lô hàng. Phương thức này giúp doanh nghiệp chủ động dòng tiền và tối ưu chi phí gốc nhưng cũng đòi hỏi phải có kiến thức và nghiệp vụ xuất nhập khẩu chắc chắn.

Nhập khẩu ủy thác (gián tiếp) : Doanh nghiệp thông qua một đơn vị logistics chuyên nghiệp (forwarder/công ty logistics) đứng ra làm hộ toàn bộ thủ tục từ A - Z (đàm phán, ký hợp đồng, thanh toán, thủ tục hải quan, vận chuyển). Tuy nhiên doanh nghiệp cần chi trả một phần phí ủy thác tùy thuộc vào giá trị đơn hàng.

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Hồ sơ, thuế và chi phí cần biết khi nhập hàng Trung Quốc chính ngạch

Để thông quan lô hàng thành công, doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ chứng từ chỉn chu theo quy định. Ngoài ra việc xác định được các chi phí phát sinh cũng giúp doanh nghiệp kiểm soát được giá vốn khi nhập khẩu về Việt Nam.

Bộ hồ sơ chứng từ cần thiết khi nhập khẩu Trung Quốc chính ngạch

Hợp đồng thương mại (Sales Contract): Thỏa thuận pháp lý giữa người mua và người bán.

Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) & Phiếu đóng gói (Packing List): Thể hiện chi tiết trị giá, số lượng, quy cách đóng gói và thể tích lô hàng.

Vận đơn (Bill of Lading / Air Waybill): Chứng từ vận tải tương ứng với đường biển, đường bộ, đường sắt hoặc đường hàng không.

Giấy Chứng nhận xuất xứ (C/O Form E): Chứng từ quan trọng giúp lô hàng đáp ứng điều kiện áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo hiệp định thương mại.

Tờ khai hải quan và các chứng từ kiểm tra chuyên ngành: Áp dụng cho các mặt hàng thuộc diện quản lý đặc biệt như thực phẩm, mỹ phẩm, y tế…

Những loại thuế phải nộp và chi phí cần dự trù khi nhập hàng Trung Quốc chính ngạch

Thuế nhập khẩu: Xác định dựa trên mã HS (HS Code) thực tế, xuất xứ và biểu thuế áp dụng tại thời điểm mở tờ khai của từng mặt hàng. Nếu có C/O Form E hợp lệ, nhiều mặt hàng được hưởng thuế suất ưu đãi từ 0% - 5%.

Thuế giá trị gia tăng (VAT): Tính theo quy định hiện hành áp dụng cho từng nhóm ngành hàng. Thường từ 8 % - 10% theo nhóm ngành hàng.

Chi phí vận chuyển & phụ phí bến cảng: Cước vận tải đường bộ, đường biển, đường sắt hoặc đường hàng không cùng các phụ phí bốc xếp, kho bãi (CFS, THC...). Bao gồm cả vận chuyển nội địa Trung Quốc và vận chuyển quốc tế về Việt Nam.

Chi phí dịch vụ & Kê khai hải quan: Phí làm thủ tục, kiểm tra chất lượng (nếu có) và phí ủy thác nhập khẩu.

Quy trình nhập hàng Trung Quốc chính ngạch cơ bản

1. Tìm nhà cung cấp & Đàm phán: Chốt giá, số lượng, đóng gói, thống nhất điều kiện giao hàng (thường dùng các điều kiện Incoterms như FOB, EXW, CIF) và yêu cầu xuất hóa đơn, chứng từ.

2. Ký hợp đồng thương mại & Thanh toán: Ký kết hợp đồng và thực hiện thanh toán quốc tế (T/T, L/C...).

3. Vận chuyển quốc tế: Đưa hàng từ kho bên Trung Quốc ra cửa khẩu/cảng để xếp lên phương tiện vận chuyển.

4. Khai báo hải quan: Truyền tờ khai hải quan điện tử, nộp hồ sơ và chờ phân luồng (Luồng Xanh thông quan ngay, Luồng Vàng kiểm tra chứng từ, Luồng Đỏ kiểm hóa thực tế).

5. Nộp thuế & Thông quan: Hoàn tất nghĩa vụ thuế, nhận lệnh giao hàng và chở hàng về kho tại Việt Nam.

Các phương thức vận chuyển phổ biến khi nhập hàng Trung Quốc chính ngạch

Đường bộ: Linh hoạt, thời gian nhanh, phù hợp với nhiều loại lô hàng qua các cửa khẩu như Hữu Nghị, Móng Cái, Lào Cai. Thời gian vận chuyển nhanh từ 5 - 9 ngày.

Đường sắt: Ổn định, tải trọng lớn, ít chịu ảnh hưởng bởi tắc biên hay thời tiết. Thời gian khoảng vận chuyển khoảng 5 - 7 ngày.

Đường biển: Giải pháp tiết kiệm cho hàng cồng kềnh, số lượng lớn. Mức giá thấp hơn so với các đường khác nhưng thời gian vận chuyển lâu hơn (10 - 20 ngày).

Đường hàng không: Ưu tiên hàng giá trị cao, hàng mẫu hoặc các đơn hàng yêu cầu tiến độ gấp. Thời gian vận chuyển siêu nhanh (1 - 3 ngày).

Việc tự thực hiện nhập khẩu giúp doanh nghiệp chủ động hoàn toàn quy trình nhưng đòi hỏi năng lực chuyên môn cao. Trong khi đó, sử dụng dịch vụ nhập khẩu trọn gói hoặc ủy thác giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực, hạn chế rủi ro sai sót chứng từ và chủ động thời gian thông quan.

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