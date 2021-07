120 suất cơm nghĩa tình cho công dân hồi hương đang cách ly tập trung ở Thạch Hà

120 suất cơm nghĩa tình của tuổi trẻ huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) và Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng được trao cho các công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê đang thực hiện cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đại diện Huyện đoàn Thạch Hà và Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng trao 60 suất cơm cho điểm cách ly tập trung Trường Mầm non 1 thị trấn Thạch Hà.

Thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn của những công dân là con em quê hương sinh sống, làm việc ở miền Nam vừa về quê và phải cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Huyện đoàn Thạch Hà phối hợp với Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng hỗ trợ 120 suất cơm cho điểm cách ly Trường Mầm non 1 thị trấn Thạch Hà và Trường Mầm non 1 Tân Lâm Hương; mỗi điểm 60 suất.

Đại diện Huyện đoàn Thạch Hà và Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng trao 60 suất cơm cho điểm cách ly Trường Mầm non 1 Tân Lâm Hương.

Cùng với sự giúp sức nhiệt tình, đầy trách nhiệm của Đoàn Thanh niên thị trấn Thạch Hà, Đoàn Thanh niên xã Tân Lâm Hương, những suất cơm, suất cháo thơm ngon, bổ dưỡng, đảm bảo VSATTP đã được trao cho công dân đang cách ly tập trung với biết bao tình thương yêu.

Các bạn ĐVTN cẩn thận từ khâu chế biến, bỏ vào hộp, dán thông điệp ý nghĩa trao gửi tới công dân trong khu cách ly tập trung.

Nhằm tạo điều kiện cho lao động từ vùng dịch trở về quê khi đang thất nghiệp, Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng đảm nhận đào tạo nghề và giới thiệu việc làm miễn phí đối với lao động mong muốn được học nghề may công nghiệp vào làm việc tại Công ty HAIVINA Hồng Lĩnh và HTX May mặc Green GMC Thiên Lộc - Can Lộc.

Khắc Mai