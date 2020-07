130 suất quà đến đối tượng chính sách, trẻ mồ côi ở Đức Thọ

Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi Hà Tĩnh vừa tổ chức trao quà 130 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, người khuyết tật, trẻ mồ côi tại xã Bùi La Nhân (Đức Thọ).

Đoàn trao 30 xe đạp, mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng cho trẻ mồ côi, trẻ em nghèo hiếu học xã Bùi La Nhân

Hội đã trao 100 suất quà và 30 xe đạp cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, thân nhân liệt sỹ và người nghèo tại xã Bùi La Nhân với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Được biết, số tiền do Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam, Hội Bảo trợ Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi bệnh nhân nghèo các tỉnh: Bình Phước, An Giang và bà Bành Thị Kim Hương (Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân vàng Kim Hương tỉnh An Giang) và Phòng khám Đa khoa Chữ thập đỏ huyện Đông Anh (TP Hà Nội) tài trợ.

...và 100 suất quà, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi tại xã Bùi La Nhân .

Sự hỗ trợ này đã kịp thời động viên và khích lệ các gia đình thân nhân liệt sỹ, người nghèo và trẻ mồ côi ở xã Bùi La Nhân thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Đức Thắng