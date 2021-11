Ban ATGT tỉnh thăm hỏi gia đình nạn nhân tai nạn giao thông ở Cẩm Xuyên

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2021, Ban ATGT Hà Tĩnh cùng các cơ quan, đơn vị tiếp tục đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 huyện: Can Lộc, Lộc Hà và Nghi Xuân.