Báo Hà Tĩnh chung tay tặng quà tết cho người dân nghèo

Với tinh thần “tương thân tương ái”, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Chi đoàn Báo Hà Tĩnh đã phối hợp, huy động nguồn lực xã hội hóa trao 40 suất quà cho các đối tượng khó khăn, học sinh mồ côi và bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng.

Sáng 19/1, Chi đoàn Báo Hà Tĩnh đã kết nối, kêu gọi trao 30 suất quà tại huyện Can Lộc, Lộc Hà.

Tại huyện Can Lộc, Chi đoàn Báo Hà Tĩnh đã phối hợp với Huyện đoàn Can Lộc trao 20 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 10 học sinh mồ côi ở thị trấn Nghèn, xã Vượng Lộc, Thiên Lộc, Xuân Lộc. Được biết, kinh phí tặng quà được 2 đơn vị đoàn kêu gọi từ một số nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Can Lộc. (Trong ảnh: Chi đoàn Báo Hà Tĩnh, Huyện đoàn Can Lộc và lãnh đạo thị trấn Nghèn trao quà cho các đối tượng).

Tại huyện Lộc Hà, Chi đoàn Báo Hà Tĩnh đã kêu gọi trao 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ích Hậu.

Trước đó, Chi đoàn Báo Hà Tĩnh cũng đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh...

...và Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng lời chúc bệnh nhân sớm bình phục để đón tết cùng gia đình. Tại các bệnh viện, chi đoàn đã trao 10 suất quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

