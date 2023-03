BIDV Hà Tĩnh chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng

Vơi việc chi trả quyền lợi bảo hiểm có tổng trị giá gần 831 triệu đồng, BIDV Hà Tĩnh đã thể hiện sự cam kết trách nhiệm đối với khách hàng. Số tiền này sẽ giúp các gia đình có thêm chi phí trong giai đoạn khó khăn.

Sáng 25/2, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng trên địa bàn.

Khách hàng Đ.V.T. (xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên) tham gia hợp đồng bảo hiểm với sản phẩm “Qùa tặng hạnh phúc” vào tháng 6 năm 2020, số tiền bảo hiểm là 230 triệu đồng.

Anh T. không may bị tử vong do tai nạn. Theo đó, ngoài số tiền chi trả 460 triệu đồng, gia đình anh còn được nhận quyền lợi nội trú do tai nạn với sản phẩm hỗ trợ viện phí và chi phí phẫu thuật là 16,8 triệu đồng.

Phó Giám đốc NHNN tỉnh, Giám đốc BIDV Hà Tĩnh và lãnh đạo Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife trao biểu trưng số tiền cho các gia đình.

Cũng trong sáng nay, BIDV Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife đã chi trả số tiền 353,99 triệu đồng cho gia đình khách hàng N.V.H. (phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh).

Được biết, khách hàng N.V.H. tham gia hợp đồng bảo hiểm với sản phẩm “Qùa tặng hạnh phúc” vào tháng 9 năm 2021, số tiền bảo hiểm 353,99 triệu đồng. Sau khi đóng bảo hiểm 1 tuần, anh H. không may bị đột quỵ và phải chịu thương tật.

Số tiền mà bảo hiểm chi trả đợt này sẽ giúp các gia đình có thêm chi phí để trang trải trong giai đoạn khó khăn.

Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm bảo hiểm tự nguyện, mang ý nghĩa nhân văn rất lớn. Với mong muốn mang lại quyền lợi tốt nhất cho khách hàng, BIDV cung cấp các gói bảo hiểm nhân thọ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo từng giai đoạn trong cuộc sống. Đây là kênh đầu tư hiệu quả, tiết kiệm; không chỉ đơn thuần là giải pháp bảo vệ khách hàng trước những rủi ro không lường trước trong cuộc sống, sản phẩm còn là một công cụ giúp khách hàng chủ động thiết lập kế hoạch tài chính cho tương lai an toàn và hạnh phúc. Trường hợp chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ hôm nay là một minh chứng cụ thể, thể hiện sự cam kết trách nhiệm của BIDV Metlife đối với khách hàng. Ông Nguyễn Đình Thịnh - Giám đốc BIDV Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

Thu Phương