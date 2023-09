Các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh vận động hơn 300 triệu đồng hỗ trợ học sinh khó khăn

Nhân dịp bước vào năm học mới, các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh đã vận động được 330 suất quà với tổng trị giá trên 300 triệu đồng để trao cho các học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh.

Hội LHPN tỉnh đã vận động và phối hợp với Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) trao 16 suất quà trị giá gần 20 triệu đồng cho 16 học sinh là trẻ mồ côi trên địa bàn các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh. Trong ảnh: Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ Hà thăm hỏi và trao quà cho cháu Vy Văn Thắng (phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh).

Dịp này, các cấp hội phụ nữ Nghi Xuân đã vận động và trao 68 suất quà tiếp bước em đến trường với số tiền 24,4 triệu đồng cho 68 học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh: Hội LHPN xã Xuân Liên trao quà các phần quà "tiếp sức đến trường" cho học sinh nghèo.

Đồng thời, trao hỗ trợ chương trình mẹ đỡ đầu cho 9 cháu có hoàn cảnh mồ côi, với số tiền 26,5 triệu đồng. Trong ảnh: Chị Nguyễn Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội LHPN Nghi Xuân trao đỡ đầu cho cháu Lương Đức Chính (Trường THCS Phố Hải), mồ côi cả bố lẫn mẹ.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024, các cấp hội phụ nữ Can Lộc cũng kết nối, huy động được 90 suất quà trị giá trên 27 triệu đồng để trao cho các em học sinh nghèo trên địa bàn và trao hỗ trợ 32 em mồ côi được hội nhận đỡ đầu với số tiền 30,9 triệu đồng. Trong ảnh: Hội LHPN xã Tùng Lộc trao quà cho em Hà Huy Học là học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Bắc Tân Dân.

Các cấp hội phụ nữ TX Hồng Lĩnh cũng vận động được 28,8 triệu đồng, trao 71 suất quà cho 71 học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cùng với Nghi Xuân, Can Lộc, TX Hồng Lĩnh, các cấp hội phụ nữ ở các địa phương khác cũng đã vận động trao hàng trăm suất quà, trị giá hàng chục triệu đồng tiếp sức cho học sinh nghèo bước vào năm học mới như: Hương Khê (35 triệu đồng), Hương Sơn (54 triệu đồng), Thạch Hà (32 triệu đồng)...

Cùng với các địa phương, dịp này, Hội phụ nữ Công an tỉnh cũng đến thăm hỏi, tặng quà cho các cháu mồ côi do đơn vị nhận đỡ đầu. Trong ảnh: Hội phụ nữ Công an tỉnh và Công an huyện Cẩm Xuyên tặng quà và động viên 2 chị em em Phạm Thị Ly Ly mồ côi mẹ, cha đau yếu ở xã Cẩm Thịnh.

Bên cạnh trao các phần quà trị giá bằng tiền mặt và hiện vật như: cặp, sách vở, cán bộ các cấp hội phụ nữ cũng thăm hỏi, động viên các em về mặt tinh thần, tiếp sức để trẻ bước vào năm học mới thêm tự tin vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Thiên Vỹ