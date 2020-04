Các tổ chức, cá nhân ở Hà Tĩnh chung tay phòng chống dịch Covid-19

Tiếp tục chung tay phòng chống dịch Covid-19, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn Hà Tĩnh đã có những việc làm ý nghĩa.

* Từ ngày 6/4 đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tổ chức quyên góp được hơn 70 triệu đồng để mua các dụng cụ y tế, lương thực, thực phẩm... hỗ trợ các tổ chức tham gia chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

LĐLĐ huyện Nghi Xuân trao 50 bộ quần áo bảo hộ y tế cho BVĐK huyện

Ngày 10/4, tại BVĐK huyện Nghi Xuân, Liên đoàn Lao động huyện đã trao 50 bộ quần áo bảo hộ y tế cho đội ngũ nhân viên y tế. Toàn bộ số hàng trị giá hơn 10 triệu đồng là do đoàn viên công đoàn viên chức của 3 trường học ở thị trấn Xuân An (THCS, Tiểu học, Mầm non) đóng góp.

LĐLĐ huyện trao quà cho nhân viên y tế tại khu cách ly của huyện

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động huyện cũng đã trao 200 kính chống giọt bắn, khẩu trang y tế và sữa hộp cho nhân viên y tế làm nhiệm vụ chống dịch Covid - 19 tại khách sạn HanVet ( xã Xuân Thành) - khu cách ly của huyện Nghi Xuân với tổng số quà trị giá trên 3 triệu đồng do đoàn viên công đoàn trường Tiểu học Cương Gián 1 quyên góp.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động Nghi Xuân Trần Văn Hiền: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân, từ ngày 6/4 đến nay, đơn vị đã tổ chức quyên góp được số tiền là 70 triệu đồng để mua các dụng cụ y tế, lương thực, thực... hỗ trợ các tổ chức tham gia chống dịch Covid-19. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục kêu gọi hỗ trợ cho các khu cách ly trên địa bàn toàn huyện”.

* “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, thiếu niên, nhi đồng huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã có những việc làm ý nghĩa chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Em Trần Quỳnh Chi nhờ bố chở đến Hội Đồng đội huyện để ủng hộ 150.000 đồng vào quỹ phòng chống chống dịch Covid-19 huyện Đức Thọ

Em Trần Quỳnh Chi - học sinh lớp 3B, Trường tiểu học Đức Thanh trong buổi sáng 7/4, đã nhờ bố chở qua quãng đường dài gần 8 km đến tại văn phòng Hội Đồng đội huyện để ủng hộ 150 ngàn đồng cùng 1 bức thư bày tỏ mong muốn góp sức cùng xã hội đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Được biết đây là số tiền em Chi đã tiết kiệm được bằng việc nuôi lợn đất mỗi ngày 1.000 đồng, trong một thời gian dài.

Nội dung bức thư và số tiền 150 ngàn đồng ủng hộ chống dịch của em Trần Quỳnh Chi.

Cũng với mong ước ấy, em Nguyễn Linh Đan - học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Yên Hồ đã xin phép bố mẹ trích 200.000 đồng tiền tiết kiệm của mình gửi tới các bác, các anh chị làm việc tại các khu cách ly.

Em Nguyễn Linh Đan ủng hộ 200.000 đồng vào quỹ phòng chống dịch Covid - 19 của xã Yên Hồ

Anh Ngô Ngọc Hân, Bí thư Huyện Đoàn Đức Thọ cho biết: “Góp sức chống dịch Covid-19, đến thời điểm này, các em đội viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn huyện đã đóng góp được 64 triệu đồng tiền mặt, 2.400 kính chắn giọt bắn, 904 chai nước rửa tay sát khuẩn, 500 bánh xà phòng sát khuẩn, 11 bộ chăn ga gối, 200 bộ quần áo bảo hộ y tế, 105 suất quà với trị giá 120 triệu đồng”.

* Sáng 11/4, Văn phòng Hanwha Life Hà Tĩnh (Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam) trao tặng 2 tấn gạo cho Ban CHQS Thành phố Hà Tĩnh nhằm ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Hanwha Life Hà Tĩnh đã quyên góp được 25 triệu đồng tiền mặt để sử dụng mua 2 tấn gạo ủng hộ (Trong ảnh: Đại diện Văn phòng Hanwha Life Hà Tĩnh trao tặng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Ban CHQS Thành phố Hà Tĩnh).

Hoài Nam-Đức Thắng-Thái Oanh