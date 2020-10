Các tổ chức, cá nhân tiếp tục ủng hộ bà con vùng lũ Hà Tĩnh

Kịp thời sẻ chia với người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt ở Hà Tĩnh, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã kêu gọi, đóng góp lương thực, thực phẩm... để kịp thời mang đến vùng lũ.

* Chỉ trong hơn 4 giờ đồng hồ phát động, cán bộ và Nhân dân Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã nấu được hơn 1.000 chiếc bánh chưng, cùng nhiều nhu yếu phẩm được quyên góp để kịp gửi đến người dân “tâm lũ” Cẩm Xuyên.

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ vùng “tâm lũ” Cẩm Xuyên, cán bộ và Nhân dân huyện Vũ Quang đã chung tay ủng hộ thịt, lá dong, gạo nếp, đậu… để gói bánh chưng.

Chẳng ai bảo ai, tất cả đều đồng lòng hướng về “khúc ruột” Hà Tĩnh.

Bà Nguyễn Thị Lan (xã Hương Minh) chia sẻ: "Trong điều kiện lũ lụt như hiện nay, thấy được sự khó khăn mà các hộ dân vùng lũ Cẩm Xuyên đang phải gánh chịu, bà con chúng tôi sẵn sàng quyên góp lương thực, thực phẩm, ai nấy cũng mong được góp một phần nhỏ sức lực của mình để giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn lúc này". Trong ảnh: Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân động viên, thăm hỏi người dân.

Chỉ sau vài giờ kêu gọi, người dân tìm về Trung tâm văn hóa - truyền thông huyện Vũ Quang để góp củi, ủng hộ thịt, đậu xanh, lá dong ngày càng đông… Đến thời điểm hiện tại đã có hơn 2 tạ nếp, 30 kg thịt, 30 kg đậu, 50 cân giò… được cán bộ, Nhân dân quyên góp.

Những chiếc bánh chưng được cán bộ Vườn Quốc gia, Hạt Kiểm lâm Vũ Quang gói cẩn thận.

Chị Nguyễn Thị Hương (thị trấn Vũ Quang) chia sẻ: "Qua các phương tiện thông tin đại chúng biết tin người dân Cẩm Xuyên đang dầm mình trong nước lũ, nên Nhân dân trên địa bàn mong muốn góp chút tình cảm để hỗ trợ. Là người dân vùng núi thường xuyên phải hứng chịu nhiều trận lũ nên chúng tôi rất hiểu cảnh của người dân nơi đây đang phải hứng chịu. Khi có lũ lụt, chúng tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm khắp mọi miền đất nước. Giờ là lúc chúng tôi muốn chia sẻ những tình cảm đó”.

Cũng theo chị Hương, các xã vùng hạ du Vũ Quang hiện đang bị ngập sâu bởi nước lũ, tuy nhiên bà con vẫn đang tự lo liệu được, không như người dân tâm lũ Cẩm Xuyên lúc này.

Không khí khẩn trương hướng về Nhân dân Cẩm Xuyên hiện rõ trên mỗi khuôn mặt của cán bộ, Nhân dân nơi đây. Được biết, trong đêm nay, cán bộ và Nhân dân Vũ Quang sẽ tiếp tục gói và nấu thêm bánh và số lượng bánh sẽ còn tăng thêm.

Chị Phan Thị Hồng Anh ở thị trấn Vũ Quang (bên phải) chia sẻ: “Thấy được khó khăn mà các hộ dân vùng lũ đang phải gánh chịu, chúng tôi đã thay phiên nhau gói, nấu bánh chưng. Mỗi người một tay, ai cũng vui vì góp chút tấm lòng của mình, chung tay hỗ trợ tâm lũ Cẩm Xuyên sớm vượt qua khó khăn này”

Những chiếc bánh chưng ấm tình thương, được cán bộ, Nhân dân Vũ Quang gói cẩn thận.

Ngoài bánh chưng, cán bộ và Nhân dân trên địa bàn Vũ Quang cũng đã quyên góp được hơn 100 thùng mỳ tôm, gần 700 chai nước khoáng, 50 cân giò...

... và hơn 15 triệu đồng tiền mặt. Được biết, số nhu yếu phẩm này sẽ được trao cho bà con vùng lũ Cẩm Xuyên vào sáng sớm mai. Trong ảnh: Công đoàn Trung tâm văn hóa - truyền thông huyện Vũ Quang trao tiền mặt hỗ trợ Nhân dân vùng lũ Cẩm Xuyên

* Sáng nay (20/10), đoàn thiện nguyện Tâm An do các tổ chức, cá nhân tỉnh Hải Dương thành lập đã đến trao quà cho bà con vùng bị ngập lụt nặng ở xã Tùng Lộc và Thuận Thiện (Can Lộc). Đoàn đã trao 700 suất quà bao gồm mì tôm và bánh kẹo cho các hộ gia đình vùng bị ngập lụt nặng tại các xã Thuần Thiện và Tùng Lộc. Tổng trị giá số quà trao tặng là 50 triệu đồng. Trong ảnh: Đoàn từ thiện Tâm An (Hải Dương) trao quà tại thôn Lồng Lộng, xã Thuần Thiện.

* Từ ngày 19/10 đến nay, gần 100 người dân ở vùng Voi (xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) và một số địa phương lân cận đã ủng hộ tiền mặt, gần 1 tấn nếp, 100 kg đậu, hàng trăm thùng sữa, dầu gió, quần áo cũ, nước khoáng, mì tôm... trị giá gần 200 triệu đồng để ứng cứu người dân ở một số xã bị ảnh hưởng nặng của lũ lụt ở Cẩm Xuyên.

Hàng ngàn: suất cháo...

...xôi, thịt lợn...

...sữa, mì tôm, bánh kẹo, dầu gió...

... và áo phao sẽ được đưa đến hỗ trợ người dân Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Quan, Cẩm Thành... Việc vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm... do nhóm thiện nguyện vùng Voi đảm nhiệm.

Đến thời điểm hiện tại, đã vận chuyển được 5 chuyến hàng ra cứu trợ tại các xã: Cẩm Mỹ, cẩm Duệ, Cẩm Quan, Cẩm Thành... của huyện Cẩm Xuyên.

* Với tinh thần tương thân tương ái, “Lá lành đùm lá rách”, Công ty Tôn thép Anh Ánh Hồng Lĩnh (địa chỉ ở tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu) đã ủng hộ 100 thùng mỳ tôm cho Nhân dân vùng lũ trong Tỉnh.

Mặc dù trong thời gian qua, thời tiết diễn biến phức tạp, công ty phải ngừng hoạt động hơn nửa tháng nay nhưng với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, được sự đồng hành của hãng Tôn Đông Á, Công ty Tôn thép Anh Ánh Hồng Lĩnh đã ủng hộ 100 thùng mỳ tôm cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh.

Được biết, Công ty Tôn thép Anh Ánh Hồng Lĩnh là đơn vị có nhiều hoạt động cao đẹp hướng về người nghèo, cùng đồng hành với địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội. Trước đó, vào đầu tháng 4/2020, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Công ty Tôn thép Anh Ánh Hồng Lĩnh đã trích quỹ an sinh xã hội của công ty ủng hộ các hộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn các phường, xã 210 suất quà, trị giá hơn 30 triệu đồng.

* Trong 2 ngày, Chi hội phụ nữ tổ dân phố 8, phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) cũng đã huy động các nguồn lực, nấu gần 700 suất xôi trứng cùng các loại nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con các phường, xã bị ngập sâu ở TP Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà.

Với tinh thần tương thân tương ái, Chi hội phụ nữ tổ dân phố 8 không quản ngại khó khăn, phối hợp với lực lượng đoàn thanh niên và một số người dân trên địa bàn vào tận vùng ngập lụt để trao hỗ trợ cho bà con.

Trước đó, Hội LHPN phường Trần Phú cũng đã chuẩn bị hậu cần cho đội cứu trợ phường giúp dân di dời người và đồ đạc đến nơi an toàn trong ngày 19/10.

Hiện nay, Hội LHPN phường Trần Phú đang kêu gọi hỗ trợ từ các tập thể, cá nhân quyên góp ủng hộ để tiếp tục nấu các suất xôi, cơm trao tận tay các gia đình bị ngập lụt. Cấp ủy, chính quyền phường cũng đã vào cuộc tích cực, đóng góp hỗ trợ và huy động một số doanh nghiệp ủng hộ kinh phí. Tính đến thời điểm này, đã có trên 1.000 suất xôi được trao đến tay người dân gặp nạn; tổng số tiền huy động gần 30 triệu đồng. Chị Trần Thị Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN phường Trần Phú

