Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh trao 70 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tránh trú bão

Ngôi nhà được Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh khâu nối hỗ trợ 70 triệu đồng đang dần hoàn thiện sẽ giúp gia đình bà Trần Thị Thuỷ (xã Xuân Thành, Nghi Xuân) yên tâm hơn trong mùa mưa bão.

Sáng 6/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đến trao số tiền 70 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Thủy (SN 1959, thuộc diện cận nghèo ở thôn Thành Hải, xã Xuân Thành, Nghi Xuân) làm nhà tránh trú bão. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lê Anh Tuấn tham dự.

Ngôi nhà của bà Trần Thị Thủy được khởi công xây dựng vào ngày 18/7/2021 trên khuôn viên 100m2 với tổng trị giá 300 triệu đồng, trong đó, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh kết nối hỗ trợ 70 triệu đồng từ Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.

Tại xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, đoàn cũng đã đến mừng tân gia hộ ông Phan Châu, SN 1956, trú tại thôn Mục Hòa. Ông Châu thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn của huyện Can Lộc, nhà ông nằm trong vùng trũng, thường xuyên bị ngập sâu mỗi khi mưa lớn xảy ra. Từ nguồn hỗ trợ 70 triệu đồng của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, cấp ủy, chính quyền huyện Can Lộc đã vận động người dân, người thân trong gia đình, dòng họ hoàn thiện ngôi nhà mới với trị giá 150 triệu đồng.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia cho biết: Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, những năm qua, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh luôn tham gia tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ giúp đỡ các gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo làm nhà ở. Dịp này, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh hỗ trợ làm 8 ngôi nhà mới trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 560 triệu đồng cho các gia đình khó khăn; trong đó, địa bàn Nghi Xuân có 2 gia đình được hỗ trợ.

Tin liên quan: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh góp ý dự án Luật Bảo vệ môi trường Tại buổi thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) vào chiều 18/6, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã có những ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và áp dụng dự án luật.

Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tặng quà tết cho các đối tượng bảo trợ xã hội Chiều 02/2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng với Sở Lao động thương binh và xã hội do Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Trần Tiến Dũng dẫn đầu đã có chuyến thăm và tặng quà tết cho Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh, Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người tàn tật Hà Tĩnh, Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội Hà Tĩnh.

Hoài Nam