Giải bóng đá “Tiếp sức đến trường” tặng 64 suất quà cho học sinh nghèo Can Lộc

64 suất quà đã đến với học sinh nghèo từ giải bóng đá từ thiện “Tiếp sức đến trường” được FC Trà Sơn Đông tổ chức lần đầu tiên tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Giải đấu được tổ chức với mục tiêu gây quỹ tiếp sức học sinh đến trường.

Với mục tiêu góp phần hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới, FC Trà Sơn Đông (gồm các thành viên ở 2 xã Sơn Lộc và Quang Lộc, huyện Can Lộc) vừa tổ chức giải bóng đá từ thiện “tiếp sức đến trường”.

Tham gia giải đấu có 4 đội bóng: Công an huyện Can Lộc, Trung tâm Y tế huyện Can Lộc, Công ty Thức ăn chăn nuôi Hồng Hà - Chi nhánh Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) và đội chủ nhà Trà Sơn Đông.

Giải đấu đã mang lại những phút giây thư giãn với môn thể thao yêu thích...

Với thể thức thi đấu loại trực tiếp chọn ra 2 đội thắng vào chơi trận chung kết, các trận đấu diễn ra sôi nổi đầy kịch tính với nhiều pha bóng hay, bàn thắng đẹp.

Kết quả, đội Công an huyện Can Lộc thắng đội Trà Sơn Đông với tỷ số 3-2 và đoạt cúp Trà Sơn Đông lần thứ nhất.

... và huy động những suất quà dành tặng học sinh nghèo.

Thông qua giải đấu, các thành viên trong các FC Trà Sơn Đông kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quyên góp được 32 triệu đồng để trao tặng 64 suất quà, trị giá mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Sơn Lộc và Quang Lộc.

Đây là hoạt động xã hội ý nghĩa, góp phần động viên các em học sinh trước thềm năm học mới.

Anh Thư - Minh Đông