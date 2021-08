“Gian hàng không đồng” sẻ chia khó khăn với người dân Nghi Xuân

Thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vừa phối hợp ra mắt “Gian hàng không đồng” phục vụ miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn giữa mùa dịch.

Ngày 19/8, UBND thị trấn Xuân An phối hợp với Huyện đoàn, Hội LHPN huyện Nghi Xuân tổ chức “Gian hàng không đồng tại TDP 4, thị trấn Xuân An, nơi đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Gian hàng có đủ những sản phẩm thiết yếu như: gạo, rau, củ quả, tép khô, cá khô...

Toàn bộ các mặt hàng trị giá trên 30 triệu đồng được UBND thị trấn Xuân An, Huyện đoàn, Hội LHPN huyện huy động từ các nguồn xã hội hoá, nhằm hỗ trợ những hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhu yếu phẩm cần thiết khi đang thực hiện cách ly y tế.

“Gian hàng không đồng” phục vụ người dân theo cách thức: sau mỗi lần ghé gian hàng, phải tới 3 ngày sau, người dân mới được phục vụ.

Trước đó, ngày 18/8, UBND thị trấn Xuân An đã hỗ trợ 60 hộ dân ở TDP 4, một gói nhu yếu phẩm gồm mỳ tôm, nước mắm, nước uống, trị giá 220 ngàn đồng/gói.

Theo Bí thư, Chủ tịch thị trấn Xuân An, Phan Văn Lĩnh, tới đây thị trấn sẽ tiếp tục mở 5 gian hàng không đồng phục vụ bà con Nhân dân tại các tổ dân phố: 2, 6, 8, 9 và 11. Hiện tại, thị trấn Xuân An đã phối hợp với các tiểu thương cung cấp đủ các mặt hàng thực phẩm đảm bảo chất lượng để hỗ trợ bà con. Mỗi gian hàng sẽ có 5 tiểu thương và 5 người do UBND thị trấn Xuân An cắt cử để giúp đỡ bán hàng và thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh.

Hoài Nam