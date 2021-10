Hà Tĩnh: Nhiều điểm tiếp sức công dân về từ miền Nam

Nhằm giúp công dân về quê an toàn, thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng (công an, quân đội, y tế), chính quyền các địa phương, tổ chức đoàn thể (đoàn thanh niên, hội phụ nữ) đảm bảo an toàn giao thông, bố trí phương tiện hỗ trợ công dân ngoại tỉnh di chuyển ra khỏi địa bàn đảm bảo công tác phòng chống dịch; đồng thời tổ chức phát nước uống, đồ ăn phục vụ công dân trong hành trình về quê.