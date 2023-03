Hai cán bộ Công an Hà Tĩnh kịp thời hiến máu cứu người

Nhận thông tin tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh có bệnh nhân nguy kịch đang cần gấp nhóm máu AB, 2 cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời có mặt hiến máu cứu nạn nhân qua cơn nguy kịch.

Đồng chí Nguyễn Đình Sáng và Nguyễn Thị Bảo Thi hiến máu cứu bệnh nhân.

Sáng 9/2, bệnh nhân Nguyễn Thị Tám (93 tuổi) trú tại thôn Khang, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà nhập viện BVĐK tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng nguy kịch, bị gãy xương đùi, thiếu máu nặng, tiểu cầu giảm mạnh. Bác sỹ chỉ định tiến hành mổ và cần gấp một đơn vị tiểu cầu nhóm máu AB để cấp cứu.

Nhận được thông tin, CLB “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh đã thông báo đến các đoàn viên, thanh niên trong đơn vị để nhanh chóng hiến máu cứu người. Thiếu tá Nguyễn Đình Sáng (Phòng An ninh nội địa) và Trung úy Nguyễn Thị Bảo Thi (Công an thành phố Hà Tĩnh) đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện hoàn thiện các thủ tục kiểm tra và tiến hành hiến máu, kịp thời cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Đồng chí Nguyễn Đình Sáng và Nguyễn Thị Bảo Thi là những thành viên tích cực của CLB “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh từ khi thành lập. Trong đó, đồng chí Nguyễn Đình Sáng đã có 5 lần và đồng chí Nguyễn Thị Bảo Thi đã 2 lần hiến máu trực tiếp cứu người.

