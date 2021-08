Tiêu chí xét hỗ trợ gồm 9 nhóm, cụ thể: Nhóm 1: Các cháu nhỏ có bố, mẹ đang đi cách ly, người già có người thân đi cách ly phải sống một mình hoặc sống nhờ vào sự giúp đỡ của anh em, hàng xóm... Nhóm 2: Các cháu nhỏ mồ côi cả bố và mẹ, hoặc mồ côi bố hoặc mồ côi mẹ mà người còn lại không chăm sóc hay chu cấp tiền sinh hoạt, đang ở cùng với người nuôi dưỡng mà người nuôi dưỡng có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng về thu nhập trong thời gian diễn ra dịch bệnh. Nhóm 3: Gia đình người lao động (ưu tiên đối tượng nhập cư), có hoàn cảnh khó khăn, phải đi thuê nhà trọ, không thể đi làm để có thu nhập trong thời gian diễn ra dịch bệnh, chưa được nhận các nguồn hỗ trợ của thành phố/tổ chức xã hội hoặc có nhận được hỗ trợ nhưng không đủ để duy trì cuộc sống. Nhóm 4: Các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thành viên trong gia đình bị ốm đau/bệnh tật và người lao động chính trong nhà bị mất việc hoặc không thể đi làm kiếm tiền để duy trì cuộc sống hoặc bản thân người lao động chính trong gia đình bị ốm đau, bệnh tật trong thời gian diễn ra dịch bệnh. Nhóm 5: Mẹ đơn thân nuôi con nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà con cái có người bị bệnh tật hoặc bản thân bị bệnh tật hay bị thất nghiệp/không có việc làm, không có nguồn thu nhập trong thời gian diễn ra dịch bệnh. Nhóm 6: Phụ nữ mang thai là lao động chính trong gia đình bị thất nghiệp hoặc nghỉ việc tạm thời; phụ nữ mới sinh con nhỏ mà gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh. Nhóm 7: Người già neo đơn không nơi nương tựa, người tàn tật/khuyết tật có hoàn đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Nhóm 8: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị mắc kẹt tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh. Nhóm 9: Gia đình cán bộ/nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn tham gia phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Nhóm 10: Các đối tượng khó khăn khác như: tai nạn, ốm đau..