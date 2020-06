Hơn 250 suất cháo miễn phí đến với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

250 suất cháo đã được phát miễn phí cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) trong chương trình “Vòng tay yêu thương”.

Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng 23/6, Chi đoàn Công an huyện Can Lộc tổ chức chương trình “Vòng tay yêu thương”, phát tặng cháo cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

Với tinh thần tương thân tương ái, ĐVTN Công an huyện đã trao hơn 250 suất cháo miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Với những bệnh nhân sức khỏe yếu, không đi lại được, các ĐVTN ân cần mang cháo đến tận giường bệnh.

Các suất cháo do ĐVTN Chi đoàn Công an huyện tự tay lựa chọn thực phẩm, chế biến và trao tới người bệnh; qua đó góp phần động viên tinh thần, giúp các bệnh nhân vượt qua khó khăn, tiếp tục điều trị.

Được biết, đây là hoạt động được Chi đoàn Công an huyện duy trì đều đặn hằng tháng. Thời gian tới, Chi đoàn sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hơn các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện cũng như xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

