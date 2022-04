Hơn 55 triệu đồng đến với 2 cháu bé có bố mất, mẹ ung thư giai đoạn cuối

Các nhà hảo tâm đã trao hơn 55 triệu đồng cho thân nhân chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1981, trú tại thôn Trường An, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị ung thư giai đoạn cuối, đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Sáng nay (15/4), Chủ tịch MTTQ huyện Nghi Xuân đã đến trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng cho thân nhân chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1981) trú tại thôn Trường An, xã Xuân Phổ.

Chị Xuân là công nhân may thuộc Công ty May Hoàng Thị Loan (TP Vinh - Nghệ An). Gia đình thuộc hộ cận nghèo, có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.

Tháng 6/2021, chồng chị Xuân qua đời vì tai nạn lao động, bản thân bị mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Chị còn có 2 con nhỏ là T.Y.N (SN 2010) - học sinh lớp 6D, Trường THCS Phổ Hải (Xuân Hải) và cháu T.T.L (SN 2018).

Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ Nguyễn Ngọc Anh cho biết, thông qua sự kêu gọi của chính quyền địa phương và công ty, những ngày qua, đã có nhiều tổ chức cá nhân đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền hơn 55 triệu đồng nhằm hỗ trợ chị Xuân điều trị bệnh hiểm nghèo.

Được biết, từ ngày 8/4 đến nay, chị Xuân điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

