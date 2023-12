Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở Hương Sơn

Những ngôi nhà mới sẽ tạo điều kiện giúp những hộ nghèo ở xã biên giới Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) an cư lạc nghiệp.

Sáng 8/12, xã Sơn Kim 2 tổ chức khởi công xây dựng nhà ở đợt 2 cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở do Bộ Công an vận động tài trợ.

Đại diện các đơn vị triển khai khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Trong đợt 2 năm 2023, xã Sơn Kim 2 được Bộ Công an hỗ trợ 11 hộ gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở xây dựng nhà ở với tổng số tiền 825 triệu đồng. Trong đó mỗi hộ được Bộ Công an và tỉnh Hà Tỉnh, huyện Hương Sơn hỗ trợ 75 triệu đồng.

Mỗi ngôi nhà được xây dựng có tổng diện tích 50m2 với kinh phí khoảng 90 triệu đồng. Ngoài hỗ trợ của Bộ Công an, kinh phí còn lại do gia đình, anh em họ hàng, bà con trong thôn hỗ trợ, giúp đỡ.

Được biết, đợt 1, xã Sơn Kim 2 có 15 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở do Bộ Công an vận động tài trợ. Đến nay các ngôi nhà đã hoàn thành, tạo điều kiện và giúp người dân an cư lạc nghiệp; góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo.

Cùng với xã Sơn Kim 1, các địa phương ở huyện Hương Sơn cũng đã triển khai tốt chương trình của Bộ Công an về hỗ trợ gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở xây dựng nhà ở. Theo đó, toàn huyện đã khởi công, bàn giao 94 nhà trong đợt 1 và bắt đầu khởi công 33 nhà trong đợt 2.

Tin liên quan: Khởi công xây dựng 4 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Hương Sơn Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ 200 triệu đồng xây dựng 4 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Hoài Nam