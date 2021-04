Mã số 2106: Bố nguy kịch, mẹ sức khỏe yếu, tương lai 3 đứa trẻ ở xóm núi Vũ Quang mịt mờ...

Đó là gia cảnh đáng buồn của anh Phan Văn Mỹ (SN 1987) ở thôn 5, xã Thọ Điền (Vũ Quang, Hà Tĩnh).

Thương con, bà Nghiêm Thị Bích cũng chỉ biết ở nhà trông cháu

Căn nhà lợp gỗ xiêu vẹo, xập xệ của gia đình anh Phan Văn Mỹ nằm heo hút bên ngọn đồi ở thôn 5, xã Thọ Điền. Con đường đất dẫn vào nhà lầy lội, trồi trụt mỗi khi trời đổ mưa. Trước hiên nhà, bà Nghiêm Thị Bích (SN 1960, mẹ anh Mỹ) tiều tụy, tay ôm 3 đứa cháu nhỏ với ánh mắt buồn bã.

Theo lời bà Bích, anh Mỹ làm lao động tự do, công việc không ổn định. Ngày 27/3/2021 vừa qua, trên đường đi làm về, anh không may bị tai nạn giao thông, cú vạm chạm khiến anh bị chảy máu não. Ngay sau đó, anh được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn, nhưng do vết thương quá nặng, anh đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị tỉnh Nghệ An).

Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán anh bị chấn thương sọ não, cần phải phẫu thuật ngay và nguy cơ bị liệt, phải ngồi xe lăn về sau là không tránh khỏi.

Căn nhà nhỏ xuống cấp, xập xệ của anh Mỹ.

Gạt nước mắt, bà Bích bộc bạch: “Mỹ là lao động chính trong nhà, hoàn cảnh vợ chồng hết sức vất vả, con 3 đứa còn nhỏ dại, đứa lớn mới học lớp 2, đứa út mới hơn 1 tuổi. Các anh chị đều khó khăn nên cũng không hỗ trợ được gì nhiều...”.

Trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá.

Tai nạn xảy ra 2 tuần nay nhưng bà Bích vẫn không tin chuyện này lại vận vào con trai mình. Còn chị Nguyễn Thị Giang (SN 1988) - vợ anh Mỹ, từ ngày chồng gặp chuyện chẳng may đến nay, chị phải tạm xa 3 đứa con thơ để chăm sóc cho chồng. Cứ mỗi lần chồng lên cơn sốt, co giật, chị lại khóc cạn nước mắt.

Bản thân chị Giang ốm đau thường xuyên, ngày còn khỏe mạnh, anh Mỹ gần như một mình gánh vác cho gia đình 5 miệng ăn. Ấy thế mà trời chẳng thương, tai họa lại ập tới với gia đình nhỏ bé ấy.

Cháu Phan Linh Phi - con gái đầu của anh Mỹ năm nay mới học lớp 2.

Làm lao động tự do, không có bảo hiểm y tế nên số tiền chữa trị cho anh Mỹ là gánh nặng quá lớn đối với gia đình. Khi đưa anh vào bệnh viện, cả nhà chạy vạy vay hết làng trên xóm dưới, anh em họ hàng được gần 50 triệu đồng để đóng tiền phẫu thuật và các chi phí ban đầu.

Bà Bích rưng rưng: “Còn cả một quãng đường dài phía trước, tôi và con dâu đều chưa dám nghĩ đến vì chẳng biết sẽ xoay xở thế nào. Giờ trong nhà chẳng còn gì bán được nữa, thương con, tôi cũng chỉ biết ở nhà chăm sóc ba đứa cháu nhỏ...”.

Từ khi anh Mỹ bị tai nạn đến nay, chị Nguyễn Thị Giang phải tạm xa ba đứa con thơ để chăm sóc cho chồng.

Bà Nguyễn Thị Nhàn - hàng xóm anh Mỹ cho hay: “Hoàn cảnh của hai vợ chồng chú Mỹ tội lắm, vợ thì ốm yếu, Mỹ là trụ cột của gia đình giờ lại xảy ra chuyện. Suốt đêm nghe tiếng khóc ngằn ngặt của đứa con út, hàng xóm láng giềng chúng tôi xót ruột lắm. Không biết rồi mẹ con Giang sẽ nương nhờ vào đâu trong cảnh anh em nội ngoại hai bên đều nghèo khó, bà nội thì ốm đau, bệnh tật”.

Chủ tịch UBND xã Thọ Điền Nguyễn Đăng Nhàn cho biết: "Gia đình anh Mỹ thuộc diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, ngay sau khi nhận được tin anh Mỹ bị tai nạn nguy kịch, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên gia đình nhưng cũng là phần quà ít ỏi. Điều đáng lo nhất là cuộc sống hiện tại và tương lai của 3 đứa trẻ sau này. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm mở rộng tấm lòng chia sẻ, giúp đỡ để gia đình vượt qua được giai đoạn khó khăn này”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: chị Nguyễn Thị Giang, thôn 5, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh; SĐT: 0367156198; hoặc: Báo Hà Tĩnh, số 223 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh; số tài khoản: 0201000445566, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Văn Chung