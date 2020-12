“Minh Tâm Hà Tĩnh” – nhịp cầu nối những tấm lòng thiện nguyện

Dù mới đi vào hoạt động thời gian ngắn nhưng nhóm thiện nguyện Minh Tâm Hà Tĩnh tại huyện Can Lộc đã trở thành nhịp cầu nối những tấm lòng hảo tâm, là điểm tựa cho nhiều hoàn cảnh kém may mắn.

Nhóm Minh Tâm Hà Tĩnh nhận đỡ đầu chi phí học tập cho em Hoàng Văn Trung - học sinh lớp 9, Trường THCS Lam Kiều (Can Lộc) với kinh phí 10 triệu đồng/ năm học.

Nhóm thiện nguyện Minh Tâm Hà Tĩnh được thành lập từ tháng 9/2020 tại huyện Can Lộc với 11 thành viên. Đến nay, nhóm có 18 thành viên, chủ yếu là cán bộ, công nhân viên chức ở Can Lộc và các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Anh Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng nhóm – là người lên ý tưởng thành lập nhóm cho hay: “Thành viên nhóm hầu hết là những người đã làm công tác thiện nguyện nhiều năm nay, song trước đây hoạt động tự phát. Với suy nghĩ cần có một tổ chức để hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững hơn, chúng tôi đã bàn bạc với nhau lập thành nhóm, hoạt động có nội quy, quy định và thế là nhóm Minh Tâm Hà Tĩnh ra đời”.

Nhóm Minh Tâm Hà Tĩnh phối hợp tổ chức trung thu và trao tặng xe đạp cho trẻ em Hương Khê.

Dù mới thành lập thời gian ngắn, song Minh Tâm Hà Tĩnh đã kết nối với nhiều nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp ở các vùng miền để có những hoạt động ý nghĩa. Nhóm đã nhận đỡ đầu chi phí học tập cho 5 học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Can Lộc, tổ chức trung thu cho trẻ vùng núi Hương Khê, trao tặng quà cho người có hoàn cảnh éo le, nấu cháo cho bệnh nhân ở bệnh viện, mở tủ quần áo từ thiện…

Trong đợt mưa lũ tháng 10/2020, nhóm cũng đã kịp thời đưa các nhu yếu phẩm và những món quà đến với bà con vùng lũ.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt, giáo viên Trường Mầm non Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc) – Phó trưởng nhóm Minh Tâm Hà Tĩnh chia sẻ: "Từ khi thành lập đến nay, nhóm đã kêu gọi và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ lũ lụt số tiền và trị giá hàng hóa gần 320 triệu đồng. Có thể số tiền kêu gọi chưa nhiều nhưng các thành viên đều cố gắng kết nối, đặc biệt là những nguồn hỗ trợ ổn định để có hoạt động mang tính dài hơi.

Ngoài số tiền kêu gọi từ các nhà hảo tâm, hàng tháng các thành viên cũng đóng góp, tạo quỹ cho nhóm để kịp thời hỗ trợ những trường hợp khi cần gấp”.

Nhóm động viên và tặng quà cho gia đình liệt sỹ Lê Hương Trà (quê thị trấn Tiên Điền - Nghi Xuân, hi sinh tại thủy điện Rào Trăng 3).

Với các thành viên nhóm Minh Tâm Hà Tĩnh, dù công việc chuyên môn bận rộn nhưng ai cũng đều dành nhiều thời gian và tâm sức cho hoạt động thiện nguyện. Họ thường tranh thủ những chuyến đi trao quà sau giờ làm việc hay trong ngày nghỉ cuối tuần. Và niềm vui, nụ cười của những người khó khăn khi đón nhận món quà là động lực thôi thúc họ tiếp tục những bước chân trên hành trình đầy ý nghĩa đó.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hương, công tác tại Trung tâm Y tế huyện Can Lộc - Trưởng nhóm Minh Tâm Hà Tĩnh bày tỏ: "Mang lại niềm hạnh phúc cho những mảnh đời còn kém may mắn cũng chính là niềm vui của mỗi thành viên. Mỗi lần đến với những hoàn cảnh còn khó khăn, chúng tôi lại ước mong và trăn trở làm sao kết nối được nhiều mạnh thường quân để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn. Chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ giúp đỡ cộng đồng và hi vọng “nhịp cầu” thiện nguyện này ngày càng được nối dài thêm”.

Các thành viên nhóm mong có thể kết nối để hỗ trợ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.

Đánh giá về hoạt động của nhóm thiện nguyện Minh Tâm Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Can Lộc Phạm Đức Hướng cho biết: “Từ khi thành lập tới nay, nhóm đã hoạt động tích cực, hiệu quả, có nhiều chương trình ý nghĩa hướng về cộng đồng. Đặc biệt, trong đợt lũ lụt vừa qua, nhóm đã tham gia cứu trợ và tặng quà sau lũ cho bà con các huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê, Hương Sơn… Trong nhiều hoạt động, nhóm cũng phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại địa phương làm việc bài bản, tinh thần trách nhiệm cao”.